Las divisiones inferiores femeninas de la Escuela Municipal de Handball disfrutaron de un nuevo gran fin de semana en el marco del torneo Clausura de la Primera "F" de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal).

Por la 9° fecha, las chicas dirigidas por la profesora Camila Duhau recibieron en el Microestadio Municipal "Ricardo Rusticucci" a SAPA de Marcos Paz, en duelos claves por la tabla de la división. y los resultados no pudieron ser mejores ya que Muni Pilar ganó en las tres categorías en las que hubo acción y completó el cartón lleno al quedarse con los puntos en las dos categorías en las que no se jugó.

Con esta gran cosecha, Muni Pilar quedó 4° en la tabla general con 313 puntos pero varios partidos menos que quienes la preceden. Los tres primeros lugares los ocupan AACF Quilmes con 364, Comunicaciones con 348 y Vicente López con 337.

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Solo victorias

La jornada se abrió con el pleito de la categoría Infantiles, en el que Muni Pilar dominó de principio a fin y se impuso por un contundente 27 a 7. En esta divisional manda Comunicaciones con 27 puntos y Muni Pilar es 8° con 19 unidades.

La figura del cotejo fue Isabella Meneses Rojas, quien cerró el choque con 10 goles. El plantel se completó con Máxima Sabán (6), Aitana Medina Matos (5), Alma Padilla 85), Cristal Gómez (1), Araceli Gómez y Luciana Slusarski.

Luego llegó el turno de las Menores. El partido fue mucho más equilibrado, tanto que las pilarenses vencieron por un ajustado 18 a 17, luego de haber llegado al descanso en ganancia por 10 a 7.

La artillera fue Celeste Fontela con 8 goles, en tanto Maitena Ríos anotó otros 7. También firmaron planilla Emma González Cherullo (2), Nerea Rojas (1), Alma Padilla, Lara Polo Benítez, Luciana Slusarski, Máxima Sabán, Clara Valcalda Gutiérrez y Milva Quintana.

Vicente López manda en esta categoría con 27 puntos y Muni Pilar trepó al 14° con 12.

La jornada se completó con el buen triunfo de las Cadetas:, que tras un primer tiempo muy parejo que culminó igualado en 12, se escapó en el complemento y venció por 25 a 21. Con este éxito, las pilarenses suman 20 puntos y se ubican 5°, a cinco del puntero All Boys.

La goleadora de Muni Pilar fue Candela Delicia con 10 conquistas, en tanto el plantel se completó con Oriana Rojas (6),Sofía Caballero Reyes (6), Delfina González Díaz (1), Antonella Batalla García (1), Tihara Quintana (1), Clara Danylyszyn, Celena Fontela, Maitena Ríos, Brisa Gómez, Zoe Figueroa y Milva Quintana.

Las Juveniles ganaron los puntos y son 4° con 24 unidades, a solo tres de los líderes AACF Quilmes y Vicente López y lo propio sucedió con las Juniors, que con este éxito sin jugar llegó a los 18 puntos y se ubica a 9°.

En los próximos días, las chicas de Muni Pilar tendrán acción múltiple. El viernes se pondrán al día con el fixture recibiendo a Nueva Chicago, mientras que el domingo 11 visitarán al encumbrado Vicente López.