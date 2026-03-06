Este domingo 8 de marzo se conmemorará el Día Internacional de la Mujer y el Corredor Aeróbico Municipal “Roberto Torres” albergará una actividad más que especial, preparada para la ocasión.

Se trata de una denominada Jornada de Ritmos organizada por la Comuna a través de la dirección general de Deportes y que tendrá acceso completamente libre y gratuito.

Desde las 15.30, quienes asistan podrán disfrutar y ser parte de estímulos de múltiples disciplinas como Zumba, Aeróbica y Aerobox.

“Estamos muy contentos orgullosos y con lindas expectativas en torno a una actividad más que especial y en un día que para todos los que integramos el equipo de deportes tiene una significancia especial”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

“Vamos a tener clases especiales de varias disciplinas que serán dictadas por las profesoras de nuestro staff, cosa que nos asegura momentos tan intensos, como alegres y divertidos. Estoy seguro que será una muy linda tarde de encuentro, actividad física y diversión”, agregó.

La convocatoria es a partir de las 15.30 en el Corredor Aeróbico de Pilar y la actividad comenzará unos pocos minutos más tarde.

La propuesta incluirá, en primer término, clases de Aeróbica a cargo de las profesoras Alejandra Moyano y María Emilse Báez, en tanto la profesora Daniela Julio estará a cargo de un momento especial de Aerobox.

Luego llegará el momento de la Zumba, en la que las profesoras Érika y Nancy se subirán al escenario para liderar una clase más que especial.

“Las esperamos a todas y todos, porque más allá de que es una actividad conmemorativa por el Día de la Mujer, la participación es abierta a toda la comunidad. Es completamente gratuita y la vamos a pasar muy bien. Solo le pedimos, a las y los que puedan, que lleven algo de color violeta para sumarte a esta fecha tan especial”, completó Trillo.