El pasado domingo, el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” fue epicentro de una gran fiesta del mejor taekwondo de la provincia de Buenos Aires con la disputa de la 1° fecha de la Liga Regional de Taekwondo, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Se trata de la evolución de la Liga Municipal de Taekwondo, que nació el año pasado y gracias al impacto generado, logró una expansión más que relevante, llegando a 17 municipios.

A lo largo de la extensa jornada, más de 700 artistas marciales de entre 5 y 17 años demostraron sus destrezas en seis áreas de combates dispuestas sobre la arena central del Microestadio.

Fueron de la partida más de 500 chicos y chicas de las de la Escuela Municipal de Taekwondo que funcionan en todos los Clubes Municipales: Lagomarsino, Peruzzotti, Del Viso, Luchetti, Tribarrial, Manuel Alberti, Presidente Derqui, Villa Astolfi-Manzone, el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” y el Centro Comunitario “Papa Francisco” de Derqui.

Puede interesarte

Además intervinieron las Escuelas Municipales de San Miguel del Monte, Escobar, Luján, Lanús, Malvinas Argentinas y San Martín y clubes llegados desde San Isidro, San Pedro, Esteban Echeverría, Ezeiza, Vicente López, La Matanza, Merlo, Colón, Quilmes, Tres de Febrero y Parque Chacabuco.

La jornada se abrió con el acto de apertura, que fue encabezado por el intendente Federico Achával, la secretaria general de la Comuna, Soledad Peralta, y el director general de Deportes, Fernando Trillo.

“El deporte y este Microestadio es un lugar de encuentro de nuestros chicos y jóvenes a partir de valores que entendemos son muy importantes para nuestra sociedad. Este es un deporte de valores como orden, disciplina, respeto y esfuerzo, cosas que son muy importantes para la sociedad y la vida de ustedes. Eso nos hace tener la esperanza de un mejor Pilar, provincia y país”, destacó Achával en sus palabras, al tiempo que agradeció “a las familias por el acompañamiento a sus chicos”.

“Sostener políticas públicas deportivas en este tiempo requiere de una conciencia, de saber que es parte importante de la sociedad, de la formación de nuestra comunidad. Haber realizado y sostener ocho Clubes Municipales no es una casualidad, es estar convencido que queremos que los chicos estén con su familia, en la escuela o en su club”, sumó el jefe comunal. “Es un placer recibir a delegaciones de otros municipios y que más de 500 chicos de nuestros Clubes Municipales pueden disfrutar de estas instalaciones”, concluyó.

A su turno, Trillo también destacó el trabajo realizado en el área de Deportes por parte de la gestión encabezada por Achával: “lo que el intendente hizo en Pilar fue presentar un proyecto político cercano a las necesidades del pueblo y la Liga Regional de Taekwondo la da aporte a ese pensamiento que tenemos todos los días”.

“Pilar es un gran registro en cuanto a un proyecto político que escucha y toma las demandas de los vecinos y las hace propias. Así se pueden hacer grandes cosas. Hoy tenemos más de 700 chicos compitiendo, entre ellos más de 500 chicos de un Pilar que garantiza que esos pibes tengan las clases aseguradas y también este espacio de competencia”, añadió el director general de Deportes.

El campeonato será animado por más de 700 artistas marciales de entre 5 y 17 años, quienes competirán durante todo el año en siete fechas. La última está prevista para noviembre y siempre se desarrollará en el “Rusticucci”.

La acción se dividirá en las categorías Mini (hasta 7 años), Preco (8-9), los Infantiles (10-11), los Cadetes (12-14) y lo Juveniles (15 a 17).

“Se trata de un espacio gratuito para todos los participantes, y que será formativo en lo social y deportivo”, comentó el coordinador del Taekwondo pilarense, Damián Malaquías, quien al igual que Trillo agradeció “el permanente apoyo y acompañamiento del intendente Federico Achával”.

Un dato no menor es que la Liga Regional cuenta con árbitros propios ya que Pilar posee un cuerpo de árbitros en el marco de trabajo formativo que se viene llevando a cabo desde 2022.