En las canchas dispuestas en los amplios terrenos del Club Municipal Presidente Derqui "Lionel Messi" se disputaron los encuentros correspondientes a la 2° fecha del torneo Clausura de la Liga Municipal de Fútbol Sub 18, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

La jornada fue tan extensa como entretenida y contó con gran participación del público, que se acercó en buen número a disfrutar de la tarde y del buen fútbol. En total, fueron 10 encuentros y se convirtieron 28 goles, a razón de casi tres tantos por duelo.

En la Zona "A" el único equipo que ganó los dos partidos es Narci, que en pleito por demás atractivo, superó a La Sombra por un ajustado 2 a 1 que le permite ser el puntero del grupo. en el otro compromiso de la zona, Los Pibes del Indio se hizo fuerte y batió por 2 a 1 a Abrojal, único conjunto del grupo que aún no sumó. En el Interzonal de los grupos "A" y "B" empataron 1 a 1 los equipos de Rex y Poli Agustoni.

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La tabla de la Zona "A" tiene como líder a Narci con 6 puntos y luego se ubican Los Pibes del Indio con 4, La Sombra con 3, Rex suma 1y cierra Abrojal sin unidades

La acción de la Zona "B" mostró una nueva victoria de San Jorge, que derrotó por 3 a 0 a Manzone y mira a todos desde arriba. Por su parte, La 15 batió en un partido muy atractivo a Los Cuervos por 2 a 1.

En esta Zona "B" manda San Jorge con 6 puntos, el escolta es Poli Agustoni con 4, La 15 acumula 2 y Los Cuervos y Manzone todavía no tienen puntos.

Por la Zona "C", Los Tilos y Juventud Unida iniciaron la fecha como líderes y la terminaron de igual manera ya que empataron 0 a 0 y lideran con 4 unidades cada uno. A su turno, Los Caprichosos sumó sus primeras unidades al vencer por 2 a 1 a Anfield Road, que todavía no tiene puntos. En el Interzonal "C"-"D", la escuadra de 1° de Mayo no tuvo piedad de Los Pibes de Rex y le ganó por 3 a 1.

La Zona "C" muestra arriba a Los Tilos y Juventud Unida con 4 puntos, Los Pibes de Rex y Los Caprichosos tienen 3 y Anfield Road cierra sin unidades.

Por último, en la Zona "D" se registró la goleada de la fecha, ya que Victoria DCP despachó por 6 a 0 a Los Pibes de las Vías y lidera junto a 1° de Mayo. Por su lado, Platense sumó sus primeros puntos al batir a Los Capri por un ajustado 1 a 0. La tabla de la Zona "D" es encabezada por Victoria DCP y 1° de Mayo con 6 puntos, Platense tiene 3 y sin unidades aparecen Los Capri y Los Pibes de las Vías

La 3° fecha se jugará este sábado 12 en el Club Municipal Presidente Derqui a partir de las 14 y con el siguiente programa: 1° de Mayo-Victoria DCP, Rex-Las Sombra, Narci-Abrojal, Poli Agustoni-San Jorge, Manzone-Los Cuervos, Los Pibes del Indio-La 15, Los Pibes de las Vías-Platense , Los Pibes de Rex-Los Tilos, Juventud Unida-Los Caprichosos y Anfield Road-Los Capri.