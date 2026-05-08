El clima lo permitió y el pasado fin de semana comenzó la disputa de la edición 2026 de la Liga Municipal de Fútbol masculino para la categoría Sub 18, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

La acción, como sucederá a lo largo de todo el año, se llevó a cabo en las canchas dispuestas en el Club Municipal Presidente Derqui “Lionel Messi”, y la jornada se llevó adelante sin mayores inconvenientes y en un clima de encuentro y camaradería.

Fueron nueve cotejos de alta intensidad, buen nivel deportivo y muchas emociones ya que se gritaron 37 goles en una fecha que no arrojó ningún empate.

Recordamos que en esta temporada, el campeonato es protagonizado por 18 equipos provenientes de diferentes barrios y localidades de toda la geografía pilarense. Esas escuadras fueron divididas en dos zonas de nueve equipos, que se enfrentan bajo el formato de todos contra todos. En cada fecha, además, hay un partido interzonal.

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La fecha

Por la Zona “A”, Leones se midió con Manzone y lo goleó por 4 a 0 para firmar un gran arranque de campeonato y ser uno de los punteros del campeonato

Otro que protagonizó un estreno de lujo fue el equipo de Los Pibes de Rex, que se midió con el buen elenco de Platense y lo superó por 4 a 1, marcando buenas diferencias en el juego y el marcador.

La escuadra de 1° de Mayo también tuvo un arranque en ganador al despachar por 2 a 1 a Juventud Unida de Villa Rosa, que dio pelea y vendió cara su caída.

Por su parte, San Jorge doblegó a Anfield Road por 2 a 0 para posicionarse como uno de los líderes del grupo.

El otro puntero de la Zona “A” es Narci, que tuvo un estreno demoledor y en el partido interzonal de la jornada, venció por un abultado 9 a 2 a Los Cuervos 2.

En la Zona “B”, La Sombra se quedó con una festejada victoria frente a Rex por un cómodo 3 a 0, guarismo que lo coloca al tope de la tabla.

También hizo su presentación en ganador el equipo de Victoria DCP, que le ganó a Delirio FC por 3 a 1, en tanto el Poli Agustoni doblegó por 2 a 0 a Los Tilos. En el restante partido de la fecha, Las Vías de Villa Rosa se quedó con un trabajoso éxito frente a La 15 por 2 a 1.

La 2° fecha se disputará este sábado 10 9 en el Club Municipal Presidente Derqui. Desde las 14 jugarán Juventud Unida-Anfield Road, Las Vías-Leones y La Sombra-Victoria DCP, en el turno de las 15.30 lo harán Narci-Platense, San Jorge-Manzone y Delirio FC-Los Cuervos, mientras que a partir de las 17 chocarán Los Pibes de Rex-1° de Mayo, Los Tilos-La 15 y Poli Agustoni-Rex.