En las canchas dispuestas en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” y el Club Municipal Tribarrial, se desarrollaron los encuentros correspondientes a la 2° fecha de la edición 2026 de la Liga Municipal de Voley, uno d ellos certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

En uno y otro escenario, se vivieron encuentros emotivos y de buen nivel deportivo, siempre ante una buena cantidad de público que se acercó para alentar a sus equipos en un marco bien familiar.

Y aunque el torneo recién está dando sus primeros pasos, en cada división van asomando elencos que afirman su candidatura a pelear por el título.

En la categoría Sub 15 femenino, Gianti Voley de Luján superó por 2 sets a 1 al Club Municipal Tribarrial, el Club Municipal Astolfi/Manzone doblegó por el mismo resultado al Club Municipal Peruzzotti, Sinergia dio cuenta del Club Municipal Del Viso por 2 a 0 y la escuadra del Microestadio “Rusticucci” doblegó por 2 a 0 al combinado de Sinergia “B”

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Tras las dos primeras jornadas, la tabla de esta divisional es encabezada por los equipos de Rusticucci, Gianti y Racing con 6 puntos y luego se encolumnan Tribarrial con 5, Del Viso, Sportivo y Sinergia “A” con 4, Astolfi/Manzone suma 3, Sinergia “B” y Peruzzotti 2 y Lagomarsino cierra con 1.

También hubo profusa actividad en la categoría Sub 17 femenino, en la que 4 Pilares derrotó al Club Municipal Presidente Derqui por 2 a 0, Tribarrial batió por un ajustado 2 a 1 a Astolfi/Manzone 1, Gianti venció por 2 sets a 0 Savio 0 y el representativo del Rusticucci hizo lo propio con Sinergia por el mismo marcador. Además, Sportivo Pilar venció por 2 a 1 al Club Municipal Luchetti y Lagomarsino festejó ante Racing al ganarle por 2 a 0.

La tabla tiene cuatro punteros: Lagomarsino, Tribarrial, Gianti y 4 Pilares, todos con 6 puntos. Más abajo se ubican Sinergia y Sportivo 4, Racing, Luchetti y Rusticucci 3, Astolfi/Manzone y Derqui 2 y Manuel Alberti 1.

Por su parte, en el Sub 19 femenino se registró la victoria de Astolfi/Manzone sobre Peruzzotti por 2 a 0, Lagomarsino hizo lo propio con Sinergia por el mismo marcador y el Rusticucci doblegó a Savio por 2 sets a 0. También se dio el éxito de Gianti ante Sportivo por 2 a 1 y el de Capilla Racing Club sobre Sportivo por 2 a 1.

Esta tabla tiene como punteros a Rusticucci y Gianti con 6 unidades y luego aparecen Peruzzotti y Lagomarsino con 5, Derqui con 4, Alberti, Sportivo, Del Viso y Astolfi/Manzone tienen 3, Sinergia suma 2 y Savio cierra con 1.

Varones

También, en uno y otro espacio, hubo actividad para los varones. En el Sub 17 masculino,

Gianti le ganó a Astolfi/Manzone por 2 a 1, Tribarrial superó a Lagomarsino por 2 a 0, Derqui festejó ante Alberti por 2 a 1 y Luchetti doblegó a Rusticucci también por 2 a 1.

Mandan Tribarrial, Luchetti y Gianti con 6 puntos, Derqui es escolta con 5, Lagomarsino, Alberti y Rusticucci acumulan 3, Astolfi/Manzone 2 y Peruzzotti aún no ha sumado.

Finalmente, en el Sub 19 masculino, Lagomarsino derrotó a Del Viso por 2 a 0, el campeón Centro de Educación Física (CEF) N° 98 venció a Gianti por 2 a 1, mientras que Tribarrial batió a Derqui y a Del Viso por 2 a 0. Además, Sportivo 2-Peruzzotti 0 y Sinergia 2-Manuel Alberti 1.

La tabla muestra como puntero a Tribarrial con 9 puntos y más abajo se ubican Lagomarsino, Sportivo y CEF N° 98 con 6, Sinergia tiene 5, Gianti 4, Rusticucci y Alberti 3, Peruzzotti y Del Viso 2, Derqui 1 y Astolfi/Manzone 0.

Lo que viene

La 3° fecha se llevará a cabo el sábado 6 a partir de las 9 en el Microestadio “Rusticucci”.

Por el Sub 15 femenino jugarán Peruzzotti-Sinergia “B”, Tribarrial-Sinergia “A”, Lagomarsino-Del Viso, Sportivo-Rusticucci, en el Sub 17 femenino lo harán Alberti-Lagomarsino, Luchetti-Derqui, Racing-Tribarrial, Sportivo-Gianti, Rusticucci-4 Pilares, Astolfi/Manzone-Sinergia, mientras que en el Sub 19 femenino se cruzarán Lagomarsino-Astolfi/Manzone, Peruzzotti-Derqui, Sinergia-Savio, Gianti-Alberti.

En el cuadro masculino, por la categoría Sub 17 se enfrentarán Lagomarsino-Astolfi/Manzone, Gianti-Derqui,, Luchetti-Peruzzotti, Rusticucci-Tribarrial, en tanto en la divisional Sub 19 chocarán Astolfi/Manzone-Tribarrial, Sportivo-Gianti, Alberti-Derqui, Sinergia-CEF N° 98, Peruzzotti-Lagomarsino y Del Viso-Rusticucci.