En las canchas dispuestas en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” se desarrolló la 3° fecha de la Liga Municipal de Voley, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Ante una muy buena cantidad de público que rotó a lo largo de la extensa jornada, se cumplimentaron encuentros de las cinco categorías en las que este año se divide el campeonato y cada una de ellas va perfilando candidatos.

En la categoría Sub 15 femenino, se registró una buena victoria de Sinergia “B”, que en un partido de alto vuelo superó a Club Municipal Peruzzotti por 2 sets a 1.

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A su turno, el Club Municipal Del Viso confirmó su buen momento al doblegar por 2 sets a 0 al representativo del Club Municipal Lagomarsino, en tanto Gianti Voley de Luján despachó al Club Municipal Astolfi/Manzone por 2 a 1.

Además, el equipo del Club Municipal Tribarrial batió por un ajustado 2 a 1 a Sinergia “A”, en tanto la escuadra del Microestadio “Rusticucci” se hizo fuerte en casa frente a Sportivo y lo venció por 2 a 1.

Por la divisional Sub 17 femenino, el Club Municipal Manuel Alberti le ganó por 2 sets a 1 a Lagomarsino 1, en tanto el Club Municipal Luchetti sumó victoria al doblegar al Club Municipal Presidente Derqui por 2 a 0.

El Tribarrial logró un triunfo muy festejado al batir por 2 a 0 a Capilla Racing Club, Sportivo Pilar superó por un contundente 2 a 0 a Gianti Voley, mientras que las derquinas de 4 Pilares vencieron por 2 a 0 al Rusticucci. Por último, Astolfi /Manzone se cargó a Sinergia por 2 sets a 0.

Finalmente, en el Sub 19 femenino, Del Viso logró una muy buena victoria por 2 a 0 ante Sportivo, Astofli/Manzone derrotó por un cerrado 2 a 1 a Lagomarsino, en tanto Presidente Derqui venció a Peruzzotti por un ajustado 2 a 1. Por su lado, Savio sorprendió al vencer por 2 a 1 a Sinergia y Manuel Alberti hizo lo propio ante las lujanenses de Gianti pero por un más holgado 2 a 0.

La jornada también contempló actividad por la categoría Sub 17 masculino, en la que los muchachos de Astolfi/Manzone derrotaron a Lagomarsino por 2 a 0, Gianti Voley superó por 2 a 0 a Presidente Derqui, los villarosenses de Luchetti batieron por 2 a 0 a Peruzzotti y el equipo del Tribarrial sumó fuerte al doblegar al Rusticucci por 2 sets a 0.

Por último, en la división Sub 19 masculino, el Tribarrial le ganó por 2 a 0 a Astolfi/Manzone, Gianti sumó al triunfar por 2 a 0 frente a Sportivo y Manuel Alberti superó a Presidente Derqui por 2 a 0.

Los campeones del Centro de Educación Física N° 98 de Pilar mostraron autoridad y solidez para ganarle al duro Sinergia por 2 a 0, Lagomarsino festejó ante Peruzzotti al ganarle 2 a 0 y el elenco del Rusticucci batió a Del Viso por 2 a 0.

La 4° fecha de la Liga Municipal de Voley se disputará este sábado 27 de junio desde las 9 en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”.