La Liga Municipal de Voley puso tercera en una jornada intensa
Se disputaron los encuentros correspondientes a la 3° fecha del certamen, con acción para las cinco categorías en las que este año se divide la competencia.
En las canchas dispuestas en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” se desarrolló la 3° fecha de la Liga Municipal de Voley, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.
Ante una muy buena cantidad de público que rotó a lo largo de la extensa jornada, se cumplimentaron encuentros de las cinco categorías en las que este año se divide el campeonato y cada una de ellas va perfilando candidatos.
En la categoría Sub 15 femenino, se registró una buena victoria de Sinergia “B”, que en un partido de alto vuelo superó a Club Municipal Peruzzotti por 2 sets a 1.
A su turno, el Club Municipal Del Viso confirmó su buen momento al doblegar por 2 sets a 0 al representativo del Club Municipal Lagomarsino, en tanto Gianti Voley de Luján despachó al Club Municipal Astolfi/Manzone por 2 a 1.
Además, el equipo del Club Municipal Tribarrial batió por un ajustado 2 a 1 a Sinergia “A”, en tanto la escuadra del Microestadio “Rusticucci” se hizo fuerte en casa frente a Sportivo y lo venció por 2 a 1.
Por la divisional Sub 17 femenino, el Club Municipal Manuel Alberti le ganó por 2 sets a 1 a Lagomarsino 1, en tanto el Club Municipal Luchetti sumó victoria al doblegar al Club Municipal Presidente Derqui por 2 a 0.
El Tribarrial logró un triunfo muy festejado al batir por 2 a 0 a Capilla Racing Club, Sportivo Pilar superó por un contundente 2 a 0 a Gianti Voley, mientras que las derquinas de 4 Pilares vencieron por 2 a 0 al Rusticucci. Por último, Astolfi /Manzone se cargó a Sinergia por 2 sets a 0.
Finalmente, en el Sub 19 femenino, Del Viso logró una muy buena victoria por 2 a 0 ante Sportivo, Astofli/Manzone derrotó por un cerrado 2 a 1 a Lagomarsino, en tanto Presidente Derqui venció a Peruzzotti por un ajustado 2 a 1. Por su lado, Savio sorprendió al vencer por 2 a 1 a Sinergia y Manuel Alberti hizo lo propio ante las lujanenses de Gianti pero por un más holgado 2 a 0.
La jornada también contempló actividad por la categoría Sub 17 masculino, en la que los muchachos de Astolfi/Manzone derrotaron a Lagomarsino por 2 a 0, Gianti Voley superó por 2 a 0 a Presidente Derqui, los villarosenses de Luchetti batieron por 2 a 0 a Peruzzotti y el equipo del Tribarrial sumó fuerte al doblegar al Rusticucci por 2 sets a 0.
Por último, en la división Sub 19 masculino, el Tribarrial le ganó por 2 a 0 a Astolfi/Manzone, Gianti sumó al triunfar por 2 a 0 frente a Sportivo y Manuel Alberti superó a Presidente Derqui por 2 a 0.
Los campeones del Centro de Educación Física N° 98 de Pilar mostraron autoridad y solidez para ganarle al duro Sinergia por 2 a 0, Lagomarsino festejó ante Peruzzotti al ganarle 2 a 0 y el elenco del Rusticucci batió a Del Viso por 2 a 0.
La 4° fecha de la Liga Municipal de Voley se disputará este sábado 27 de junio desde las 9 en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”.