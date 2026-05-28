En un Microestadio “Ricardo Rusticucci” que se vio repleto de vecinos, se desarrolló la 1° fecha de la edición 2026 de la Liga Municipal de Voley, uno de los torneos organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Como se esperaba, fue una jornada de alto nivel deportivo. Con una gran cantidad de partidos, múltiples emociones y marcadores que empezaron a marcar el rumbo de una

competencia que ya está afirmada como una de las más relevantes de la escena del voley

regional.

“Es una gran alegría empezar a vivir una nueva edición de nuestra Liga Municipal de Voley. Se trata de una competencia que ya está afianzada y no para de crecer. Además, es un espacio de encuentro y que tiene un nivel deportivo creciente”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

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Este año, el certamen se divide en las categorías Sub 15, 17 y 19 para ambas ramas y es protagonizado por los equipos de todos los Clubes Municipales en los que se practica voley y varis instituciones de la zona

Desde bien temprano y distribuidos en las tres canchas dispuestas dentro del “Rusticucci”,

se llevaron a cabo los duelos correspondientes a la 1° fecha de un torneo en el que, apartir de los resultados registrados, ya se empezaron a marcar favoritismos en cada una de las categorías en que se divide el campeonato.

En la categoría Sub 15 femenino, equipo del Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” le ganó a Sinergia por 2 a 0, el Club Municipal Del Viso derrotó a Sportivo Pilar por 2 a 1 y el Club Municipal Tribarrial superó a Sinergia “B” por 2 sets a 0.

Además, Gianti Voley de Luján doblegó por 2 a al Club Municipal Peruzzotti y Racing de Capilla del Señor batió al Club Municipal Lagomarsino por 2 a 0.

En el Sub 17 femenino, Tribarrial venció por 2 a 0 al Club Municipal Manuel Alberti, Sinergia despachó a Racing por 2 a 1, en tanto Gianti doblegó al Club Municipal Presidente Derqui por un sólido 2 a 0.

En otros partidos, 4 Pilares de Derqui le ganó al Club Municipal Luchetti por 2 sets a 0, mientras que Lagomarsino hizo lo propio ante Sportivo por el mismo marcador.

La rama femenina se completó con la actividad de la categoría Sub 19, en la que Presidente Derqui superó a Sinergia por 2 a 0, Peruzzotti venció a Del Viso por 2 a 0, Alberti se cargó a Savio por 2 a 0, Rusticucci fue más que Sportivo y lo derrotó 2 a 0 y Gianti batió a Lagomarsino por un más ajustado 2 sets a 1.

Entre los caballeros, el programa se dividió en dos categorías. En el Sub 17, Tribarrial le ganó a Derqui por 2 a 1, Luchetti venció a Manuel Alberti por 2 a 0, Lagomarsino despachó al Rusticucci por 2 a 0 y los lujanenses de Gianti batieron a Peruzzotti por 2 a 0.

Por su parte, en el Sub 19 masculino, el Centro de Educación Física (CEF) N° 98 de Pilar debutó con victoria ante Derqui por 2 a 0 y el equipo de Lagomarsino sorprendió a Sinergia por 2 a 1. Al mismo tiempo, Tribarrial superó a Peruzzotti por 2 a 0, Sportivo se cargó a Manuel Alberti por 2 a 0 y el Rusticucci le ganó un partidazo a Gianti por 2 a 1.

Lo que viene

Este sábado 30 a partir de las 9 se disputarán los encuentros correspondientes a la

2° fecha de la Liga Municipal de Voley. Esta vez, la actividad se concentrará en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” y el Club Municipal Tribarrial.

En el “Rusticucci” jugarán por la división Sub 15 femenino Sinergia “A”-Del Viso, Rusticucci-Sinergia “B”, Racing-Sportivo. Por el Sub 17 femenino lo harán Rusticucci-Sinergia, Luchetti-Sportivo, Racing-Lagomarsino, y Gianti-Manuel Alberti. La división Sub 19 femenina tendrá los duelos Gianti-Sportivo, Sinergia-Lagomarsino y Rusticucci-Savio.

También habrá actividad por la rama masculina. En sub 17 chocarán Manuel Alberti-Derqui y Luchetti-Rusticucci, mientras que en Sub 19 lo harán Sinergia-Manuel Alberti.

Por su parte, en las instalaciones del Club Municipal Tribarrial se darán, por la

categoría Sub 15 femenino, los duelos Tribarrial-Gianti y Peruzzotti-Club Municipal Astolfi/Manzone. En el Sub 17 femenino se cruzarán 4 Pilares-Derqui y Tribarrial-Astolfi/Manzone y en el Sub 19 femenino lo harán Del Viso-Derqui y Peruzzotti-Astolfi/Manzone.

Entre los varones, en el Sub 17 se enfrentarán Astolfi/Manzone-Gianti y Lagomarsino-Tribarrial, mientras que en el Sub 19 masculino chocarán Lagomarsino-Del Viso, CEF N° 98-Gianti, Tribarrial-Derqui, Del Viso-Tribarrial y Peruzzotti-Sportivo.