En las canchas dispuestas en el Microestadio Municipal "Ricardo Rusticucci" se disputaron los encuentros correspondientes a la 7° fecha de la Liga Municipal Voley, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes comunal.

Fue una nueva extensa jornada de encuentro y muy buen deporte, que fue atenta y masivamente acompañada por una gran cantidad de público, que fue rotando a lo largo de la fecha.

Y en ese marco, numerosos equipos pugnaron por conseguir victorias que le permitan seguir peleando bien arriba en sus respectivas categorías, ingresando ya en el tramo decisivo de la etapa regular de la competencia.

En la categoría Sub 15 femenino, el Club Municipal Lagomarsino consiguió un valioso éxito por 2 sets a 0 frente al Club Municipal Peruzzotti, también fue relevante la victoria del Club Municipal Astolfi/Manzone sobre el Club Sportivo Pilar por un ajustado 2 a 1, en tanto el equipo del Microestadio Municipal "Ricardo Rusticucci" doblegó al Club Municipal Del Viso por 2 a 0. Además, la escuadra de Sinergia "A" superó a Gianti Voley de Luján por 2 a 0, mientras que el Capilla Racing Club batió por 2 a 1 al Club Municipal Tribarrial.

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También fue profusa la actividad de la divisional Sub 17 femenino y en uno de los cotejos más importantes, el conjunto de 4 Pilares de Derqui despachó a Sportivo por un cerrado 2 a 1. En otro duelo de interés, Rusticucci venció por 2 a 1 a Lagomarsino, mientras que el equipo representativo del Tribarrial se cargó a Sinergia por 2 a 0. A su turno, el Club Municipal Manuel Alberti doblegó a Presidente Derqui por 2 a 1, Astolfi/Manzone también sumó de a tres al batir a Gianti por 2 a 0 y el Club Municipal Luchetti superó a las capillenses de Racing por 2 a 0.

La rueda femenina se completó con el torneo de la categoría Sub 19. Allí, Lagomarsino le ganó a Manuel Alberti por 2 a 1, Peruzzotti hizo lo propio frente a Gianti pero por 2 sets a 0, mientras que Astolfi/Manzone superó a Sinergia por 2 a 0. Además, Derqui fue más que Rusticucci y le ganó 2 a 1, en tanto Savio fue más que Sportivo y la venció por 2 a 0.

Caballeros

También hubo mucha actividad para los varones. En la categoría Sub 17 masculino se registró el éxito de Astolfi/Manzone sobre Peruzzotti por 2 a 0, el triunfo de Lagomarsino sobre Manuel Alberti por 2 a 0 y la victoria del Club Municipal Presidente Derqui frente al Rusticucci por 2 sets a 1. Además, el elenco del Tribarrial fue más que Luchetti y le ganó 2 a 0.

Finalmente, en la categoría Sub 19 masculino, Rusticucci doblegó a Lagomarsino por 2 a 0, Peruzzotti despachó a Sinergia por el mismo resultado, mientras que Derqui fue más que las lujanenses de Gianti y se impuso 2 a 1. Por su parte, Manuel Alberti festejó ante Del Viso al ganarle 2 a 0, el vigente campeón Centro de Educación Física (CEF) N° 98 no tuvo mayores inconvenientes para derrotar Astolfi/Manzone por 2 a 0, mientras que Tribarrial venció a Sportivo por un más ajustado 2 a 1.