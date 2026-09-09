La Liga Municipal de Voley, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes, disfrutó de una nueva gran jornada en el Microestadio Municipal "Ricardo Tusticucci":

En este caso, se desarrolló la 6° fecha del certamen que ya va ingresando en el tramo decisivo de la etapa regular con el objetivo de definir los candidatos al título en cada una de las cinco categorías en las que este año se divide el campeonato.

"Fue otra extensa jornada pero muy atractiva, tanto para las y los jugadores como para el público, que acompañó en buen número todo el día. Estamos todos muy contentos por la manera en la que se viene dando el torneo a lo largo del año y estamos muy expectantes porque ahora se viene lo mejor", señaló el director general de Deportes, Fernando Trillo.

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La fecha

En la categoría Sub 15 femenino, Sinergia A derrotó por 2 sets a 0 al Club Municipal Peruzzotti, el Club Municipal Astolfi/Manzone le ganó por el mismo marcador a Sinergia B, en tanto Capilla Racing Club superó por 2 a 0 al Club Municipal Del Viso. Además, el Microestadio Municipal "Rusticucci" derrotó 2 a 0 al Club Municipal Lagomarsino y el Club Municipal Tribarrial batió a Sportivo Pilar por 2 a 1.

La tabla de posiciones es encabezada por el Rusticucci con 18 puntos y como escoltas, con 15, se ubican Gianti, Tribarrial y Racing. Luego se encolumnan Del Viso, Derqui y Astolfi/Manzone con 12, Sportivo tiene 11, Sinergia B 8, Peruzzotti 7 y Lagomarsino 5.

El tablero de la categoría Sub 17 femenino mostró el triunfo de 4Pilares sobre Sinergia por 2 a 0, mientras que Lagomarsino doblegó a Astolfi/Manzone por un ajustado 2 a 1. Por su parte, Gianti de Luján venció 2 a 0 a Racing, Sportivo le ganó 2 a 1 al Club Municipal Presidente Derqui, Luchetti se impuso 2 a 0 ante el Club Municipal Manuel Alberti y Tribarrial despachó al Rusticucci 2 a 0.

En esta categoría mandan 4 Pilares y Tribarrial con 18 unidades, en la segunda posición aparece Lagomarsino con 15 y abajo se colocan Gianti y Sportivo con 14, Luchetti y Astolfi/Manzone con 13, Rusticucci suma 12, mientras que Derqui, Racing, Manuel Alberti y Sinergia cierran con 9.

La rama femenina se completó con la actividad de la división Sub 19, en la que Derqui le ganó a Savio 2 a 0, Manuel Alberti venció a Peruzzotti por el mismo resultado y Lagomarsino hizo lo propio ante Sportivo por 2 a 0. Al mismo tiempo, Astolfi/Manzone superó a Rusticucci 2 a 0 y Gianti a Del Viso por 2 sets a 0.

Tras esta fecha, las posiciones las encabeza Lagomarsino con 16 unidades y luego se colocan Manuel Alberti y Astolfi/Manzone con 15, Derqui y Gianti tienen 14,Rusticucci y Peruzzotti 12, Del Viso 11, Sinergia 8, Sportivo 7 y Savio 5.

La actividad del Sub 17 masculino tuvo el éxito de Gianti sobre Lagomarsino por 2 a 1, el triunfo de Alberti sobre Rusticucci por 2 a 1, la victoria de Derqui ante Peruzzotti por 2 a 0 y el de Astolfi/Manzone sobre Luchetti por 2 a 0. La tabla de valores es encabezada por Gianti con 18 puntos, seguido por Luchetti y Astolfi/Manzone con 14, Tribarrial 13, Derqui 11, Lagomarsino y Manuel Alberti 10, Rusticucci 9 y Peruzzotti 2

Finalmente, en el Sub 19 masculino se dio la victoria de Lagomarsino sobre Alberti por 2 a 1 y la de Rusticucci sobre Sinergia por 2 a 0. Por su parte, Derqui doblegó a Del Viso por 2 a 0, Astolfi/Manzone despachó a Peruzzotti por 2 a 1, el campeón Centro de Educación Física (CEF) N° 98 le ganó 2 sets a 1 a Sportivo y el Tribarrial batió a Gianti 2 a 0.

En esta categoría, la punta es propiedad de Tribarrial con 19 puntos, el campeón CEF N° 98 es escolta con 18 y el podio lo completan Rusticucci y Lagomarsino con 16. Luego Sportivo con 15, Sinergia con 13, Manuel Alberti y Gianti 12, Peruzzotti 9 y con 7 cierran Del Viso, Derqui y Astolfi/Manzone

Lo que viene

El próximo sábado 12 se disputará la 7° fecha en el Club Municipal Tribarrial. En la categoría Sub 15 femenino chocarán Astolfi/Manzone-Sportivo, Del Viso-Rusticucci, Gianti-Sinergia A, Tribarrial-Racing y Lagomarsino-Peruzzotti.

La divisional Sub 17 femenino tiene el siguiente programa: Luchetti-Racing, Sportivo-4 Pilares, Lagomarsino-Rusticucci, Sinergia-Tribarrial, Derqui-Alberti y Gianti-Astolfi/Manzone. Por su parte, en el Sub 19 femenino se cruzarán Astolfi/Manzone-Sinergia, Derqui-Rusticucci, Sportivo-Savio, Lagomarsino-Manuel Alberti y Gianti-Peruzzotti.

También habrá profusa acción en la rama masculina. Por la Sub 17 se medirán Astolfi/Manzone-Peruzzotti, Lagomarsino-Manuel Alberti y Derqui-Rusticucci, en tanto por la Sub 19 lo harán Lagomarsino-Rusticucci, Sinergia-Peruzzotti, Gianti-Derqui, Del Viso-Alberti, CEF N° 98-Astolfi/Manzone y Tribarrial-Sportivo.