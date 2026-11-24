La Liga Municipal de Vóley, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes, comenzó a transitar el tramo decisivo de su extensa temporada 2026.

En las canchas dispuestas en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” y ante una gran cantidad de público que fue rotando a lo largo de toda la jornada, se disputaron los encuentros correspondientes a la instancia de cuartos de final.

En cada una de las cinco categorías en las que este año se divide el torneo, se efectuaron los duelos correspondientes a la primera instancia de los play offs y quedaron definidos los pleitos de semifinales.

“Fue una jornada larga pero muy entretenida. Se vieron grandes partidos en todas las categorías y la familia del vóley volvió a acompañar la actividad como todo el año. No dudamos que en la última fecha, la de las semifinales y las finales, también disfrutaremos de una gran jornada”, destacó el director general de Deportes.

Las semifinales y finales de cada divisional se llevarán a cabo el próximo domingo 29 de noviembre en el Microestadio “Rusticucci” y allí quedaron definidos los campeones y subcampeones de cada categoría.

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En carrera

En la categoría Sub 15 femenino, el representativo del Microestadio “Ricardo Rusticucci” le ganó a Sinergia “B”, Sportivo Pilar despachó a Sinergia “A”, Capilla Racing Club se cargó al Club Municipal Astolfi/Manzone y el Club Municipal Tribarrial venció al Club Municipal Del Viso. Por eso, las semifinales serán Rusticucci-Sportivo (a las 9) y Capilla Racing Club-Tribarrial (desde las 10).

La acción de cuartos de final del Sub 17 femenino dejó la victoria del Tribarrial sobre Sinergia, el éxito del Club Municipal Luchetti ante Astolfi/Manzone, el festejo del Club Municipal Lagomarsino ante Rusticucci y el triunfo de 4 Pilares de Derqui sobre Sportivo. Luego de eso, las semis quedaron así: Tribarrial-Luchetti (a las 11) y Lagomarsino-4 Pilares (11).

Finalmente, en el Sub 19 femenino se dieron las victorias de Astolfi/Manzone sobre Sinergia, de Rusticucci sobre Club Municipal Derqui, de Lagomarsino ante Club Municipal Peruzzotti y de Del Viso frente a Club Municipal Manuel Alberti. El cuadro de semifinales quedó así: Astolfi/Manzone (a las 12) y Lagomarsino-Del Viso (a partir de las 13).

En el cuadro de caballeros también se vivieron encuentros muy parejos y disputados. En el Sub 17 masculino, Luchetti doblegó a Lagomarsino, Derqui hizo lo propio frente a Manuel Alberti, Astolfi/Manzone se cargó a Rusticucci y Tribarrial avanzó sin jugar, quedando libre. En las semifinales se cruzarán Tribarrial-Lagomarsino y Derqui-Rusticucci. Ambos compromisos comenzarán a las 10.

Por último, en el Sub 19 masculino, el Centro de Educación Física (CEF) N° 98 superó a Astolfi/Manzone, Lagomarsino derrotó a Tribarrial, Rusticucci fue más y batió a Sinergia y el equipo de Sportivo venció a Manuel Alberti. En este caso, las semifinales comenzarán a las 9 y serán CEF N° 98-Lagomarsino y Rusticucci-Sportivo.

