Las canchas ubicadas dentro de las amplias instalaciones del Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” albergaron la 8° fecha de la etapa regular de la Liga Municipal de Vóley, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes comunal.

Fue una jornada tan extensa como entretenida, con una importante cantidad de público que fue rotando a lo largo del día con el objetivo de presenciar los duelos y alentar a su conjunto favorito.

Y en ese escenario, cada uno de los elencos participantes saltó a la cancha para cumplir con sus objetivos, teniendo en cuenta que la primera parte del campeonato va llegando a su fin y se van definiendo los candidatos a ingresar a los play offs y pelear por el título de cada una de las cinco categorías en las que este año se divide la competencia.

En la divisional Sub 15 femenina, el representativo del Microestadio “Municipal “Ricardo Rusticucci” superó por 2 sets a 0 frente al Club Municipal Peruzzotti 0, mientras que las lujanenses de Gianti Voley vencieron por el mismo resultado a Capilla Racing.

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Por su parte, Sportivo Pilar despachó a Sinergia “A” por 2 sets a 0, el elenco del Club Municipal Astolfi/Manzone superó por ese mismo marcador al Club Municipal Del Viso, en tanto el Club Municipal Lagomarsino batió a Sinergia “B” por un más ajustado 2 a 1.

La jornada de la categoría Sub 17 femenina también tuvo profusa actividad. En un cotejo muy entretenido, Sinergia sumó tres puntos al ganarle por 2 a 1 al Club Municipal Manuel Alberti, el Rusticucci se cargó por 2 a 0a a las capilleras de Racing, en tanto Gianti 2 derrotó por 2 a 1 al Club Municipal Luchetti.

Las derquinas de 4 Pilares, una de las líderes de la divisional, doblegaron por 2 a 0 a Astolfi/Manzone, el Club Municipal Tribarrial superó por 2 a 0 a Sportivo y el Club Municipal Presidente Derqui le ganó por 2 a 0 al Club Municipal Lagomarsino.

En el Sub 19 femenino, Sinergia canto Victoria al derrotar por 2 a 0 a Sportivo Pilar, Manuel Alberti superó por un más apretado 2 sets a 1 a Rusticucci, en tanto Astolfi/Manzone sumó fuerte al batir por 2 a 0 a Derqui. Además, Savio venció por 2 a 1 a Gianti y Del Viso doblegó a Lagomarsino por 2 a 1.

Varones

En la rama masculina, la categoría Sub 17 dejó, entre otros marcadores, la Buena Victoria del Club Municipal Tribarrial, que le ganó por 2 sets a 0 a su similar del Club Municipal Peruzzotti.

A su turno, el Club Municipal Astolfi/Manzone superó por 2 a 0 al Rusticucci, Gianti Voley batió por 2 a 0 al Club Municipal Manuel Alberti, mientras que el Club Municipal Derqui doblegó al Club Municipal Lagomarsino por 2 a 1.

Finalmente, en la categoría Sub19 masculina, el Club Municipal Del Viso derrotó al Peruzzotti por 2 a 0, Sinergia jugó un gran Partido y le ganó por 2 a 1 al Tribarrial, el Club Municipal Astolfi/Manzone cantó victoria por 2 a 1 frente a Gianti, mientras que Rusticucci fue más que Manuel Alberti y le ganó 2 a 0.

Además, Sportivo sumó al vencer a Derqui por 2 a 0 y el Centro de Educación Física (CEF) N° 98, vigente campeón de la categoría, superó a Lagomarsino.

Lo que viene

La 9° fecha de la Liga Municipal de Vóley se disputará este sábado 10, desde las 9, en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”. La entrada es libre y gratuita.