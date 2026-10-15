La etapa regular de la edición 2026 de la Liga Municipal de Voley ya transita su tramo final y cada una de las cinco categorías en las que se divide el torneo va dirimiendo los clasificados a los cuartos de final.

En el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” se disputaron los encuentros correspondientes a la 9° fecha y el campeonato organizado por la Comuna a través de la dirección general de Deportes entregó otra jornada a pura emoción.

En la categoría Sub 15 femenino, el liderazgo es propiedad del representativo del Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”, que en esta ocasión derrotó a Capilla Racing Club por 2 a 0 y permanece en la cima.

Además, Sportivo Pilar doblegó por 2 sets a 1 al Club Municipal Peruzzotti, el Club Municipal Astolfi/Manzone dio cuenta de Sinergia A por 2 a 1, el Club Municipal Tribarrial derrotó al Club Municipal Lagomarsino por 2 a 0 y Sinergia B se cargó a Gianti de Luján por 2 a 0.

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El Rusticucci manda con 30 puntos y a buena distancia lo secundan Sportivo con 22, Astolfi/Manzone con 21, Tribarrial suma 20, Gianti, Racing y Sinergia A tienen 19, Club Municipal Del Viso quedó con 14, Sinergia B con 13, Lagomarsino tiene 12 y Peruzzotti cierra con 11.

La pelea por los primeros lugares de la divisional Sub 17 femenino sigue encendida ya que en el duelo más esperado de la fecha, el puntero Tribarrial perdió 2 sets a 1 frente a 4 Pilares, que se puso a solo un par de puntos de la cima.

El elenco del Club Municipal Luchetti superó por 2 a 1 a Astolfi/Manzone, Sportivo Pilar despachó al Club Municipal Manuel Alberti por 2 a 1, Lagomarsino batió por el mismo marcador a Sinergia, Rusticucci doblegó a Gianti por 2 a 0 y la formación del Club Municipal Presidente Derqui se cargó a Capilla Racing Club por 2 a 0.

La tabla muestra arriba a Tribarrial con 29 unidades, 4 Pilares es escolta con 27 y luego se ubican Luchetti y Rusticucci con 21, Lagomarsino con 20, Astolfi/Manzone y Sportivo suman 19, Sinergia 18, Gianti y Derqui 17, Alberti 16 y cierra Racing con 11.

En la divisional Sub 19 femenino, la escuadra de Astolfi/Manzone atrapó un nuevo triunfo al derrotar a Manuel Alberti por 2 a 0 para seguir mirando a todos desde arriba y a buena distancia.

En los otros encuentros, Peruzzotti superó a Savio por 2 a 0, Rusticucci hizo lo propio con el Club Municipal Del Viso por 2 a 1, Sportivo venció a Derqui por el mismo marcador, en tanto Sinergia doblegó a Gianti por 2 a 0.

La punta es propiedad de Astolfi/Manzone con 27 unidades y luego aparecen Rusticucci con 22, Lagomarsino y Manuel Alberti tienen 21, Derqui 20, Del Viso acumula 19, Gianti y Peruzzotti 18, Sinergia 15, Savio y Sportivo completan 11.

Varones

Esta vez, en la rama masculina solo hubo partidos de la categoría Sub 19 y el líder Centro de Educación Física (CEF) N° 98 de Pilar cuidó esa condición al ganarle por 2 a 0 a Del Viso.

Uno de los escoltas es Tribarrial, que esta vez no tuvo actividad, y el otro es Rusticucci, que doblegó a Peruzzotti por un ajustado 2 a 1.

Además, Astolfi/Manzone batió a Del Viso por 2 a 0, Manuel Alberti venció a Astolfi/Manzone por un apretado 2 a 1, Sportivo triunfó ante Sinergia por 2 a 1 y Derqui festejó la victoria ante Lagomarsino por 2 a 1.

La tabla es comandada por el CEF N° 98 con 27 unidades y luego se posicionan Tribarrial y Rusticucci 24, Sportivo y Lagomarsino 23, Sinergia 22, Manuel Alberti y Peruzzotti 19, Gianti y Astolfi/Manzone 16, Derqui 14 y Del Viso 13

Por su parte, la tabla de valores de la categoría Sub 17 masculino la encabeza Gianti con 21 puntos, Astolfi/Manzone es escolta con 20, Tribarrial asoma tercero con 19 y luego se colocan Derqui 17, Luchetti y Lagomarsino 15, Rusticucci y Manuel Alberti 12 y Peruzzotti 3.

La próxima fecha se disputará este sábado 17 desde las 9 en el Club Sportivo Pilar.