Después de un excepcional año debut, la Liga Municipal de Taekwondo se agranda y en este 2026 tendrá un carácter más amplio, por lo que se denominará Liga Regional de Taekwondo.

Se trata de uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes y este año se extenderá por siete fechas, una por mes, hasta el próximo noviembre.

La 1° fecha tendrá lugar el próximo domingo 17 de mayo desde las 8.30 y en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”, donde se llevarán cabo todas las fechas de la competencia.

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“Estamos muy orgullosos y contentos de darle continuidad a este proyecto que el año pasado nació para cubrir un espacio importante en el escenario de las artes marciales de todo Pilar y que sigue siendo un proyecto inédito en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”, consideró el director general de Deportes, Fernando Trillo.

“El año pasado, en su primera edición, la Liga fue todo un suceso y este año vamos a dar un paso más hacia adelante y la Liga Municipal se convertirá en Liga Regional, sumando a artistas marciales de 19 distritos”, adelantó Trillo.

En cada fecha del certamen participarán más de 800 competidores de entre 5 y 17 años de las 10 sedes de la Escuela Municipal de Taekwondo y espacios similares de otros nueve distritos. Además serán de la partida clubes e instituciones provenientes de otros 13 municipios.

“Todo esto es una locura, pasar de ser una Liga Municipal a una Liga Regional es muy groso. Estamos ansiosos de que llegue el día y la competencia siga creciendo”, indicó el maestro Damián Malaquías, coordinador de la Escuela Municipal de Taekwondo.

El campeonato será animado por más de 800 artistas marciales de entre 5 y 17 años, quienes competirán durante todo el año en siete fechas. La última está prevista para noviembre y siempre se desarrollará en el “Rusticucci”.

La 1° fecha será el domingo 17 desde las 8.30 dentro del Microestadio Municipal, donde se dispondrán seis áreas de competencia para las categorías Mini (hasta 7 años), Preco (8-9), los Infantiles (10-11), los Cadetes (12-14) y lo Juveniles (15 a 17).

“Se trata de un espacio gratuito para todos los participantes, y que será formativo en lo social y deportivo”, agregó Trillo, que remarcó “el permanente apoyo y acompañamiento del intendente Federico Achával”.

Competencia

Malaquías reveló que “los chicos de las 10 Escuelas Municipales están entusiasmados, preguntando permanentemente sobre la competencia. Para muchos será la primera experiencia ya que los chicos se van renovando año a año. Van a venir otros municipios a pelear con ellos y están re felices”.

Además de las sedes de la Escuela Municipal de Taekwondo que funcionan en todos los Clubes Municipales, tomarán parte de la Liga las escuelas municipales de San Miguel del Monte, Escobar, Luján, Lanús, Malvinas Argentinas, Tres de Febrero, San Martín y La Matanza.

Además, competirán clubes e instituciones privadas provenientes de San Isidro, San Pedro, San Nicolás, General Rodríguez, José C. Paz, Quilmes, Esteban Echeverría, Ezeiza, Moreno, Vicente López, Colón, Nueve de Julio y La Plata.

“Será casi una pre regional de los Juegos Bonaerenses. Vendrán municipios potencia como Tres de Febrero, La Matanza, San Pedro, Lanús, Quilmes y Ezeiza. Todos ellos traerán chicos que darán batalla y está muy bueno porque allí van a encontrar la esencia de la competencia”, puntualizó el reconocido entrenador.

Y agregó: “Nosotros tenemos muchos chicos nuevos, de 5 o 6 años, que recién saben hacer una patada y tendrá su primera vez con chicos de otro club. Se pondrán un chaleco o un cabezal por primera vez. Es el día más esperado y ojalá que la disfruten”.

Un dato no menor es que la Liga Regional contará con árbitros propios ya que Pilar cuenta con un cuerpo de árbitros en el marco de trabajo formativo que se viene llevando a cabo desde 2022.