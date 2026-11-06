Si las condiciones dle clima lo permiten, este sábado avanzará la disputa de las definiciones de la temporada 2026 de la Liga Municipal de Hockey, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

En esta oportunidad, desde las 9 y en el Polideportivo Municipal de Pilar, se llevarán a cabo las semifinales y finales de la categoría Novena, Quinta e Intermedia de la rama femenina.

“Ojalá el clima acompañe porque será una nueva gran jornada de deportes y encuentro. Hace siete días tuvimos las primeras tres finales y el Club Municipal Derqui fue una fiesta y no dudamos que esta vez en el Polideportivo de Pilar ocurra lo mismo”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

La semana pasada y ante un gran marco de público, se definieron los campeones de las Copas de Oro y Plata de las divisionales Décima, Octava y Sexta y esta vez la dinámica será la misma.

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Programa

En la Novena division, las semifinales de la Copa de Oro las animarán Club Municipal Luchetti-San Agustín (desde las 9) y Muni Pilar (el nombre con que se conoce a los equipos de la sede de la Escuela Municipal de Hockey que funciona en el Polideportivo Municipal de Pilar)-Club Municipal Del Viso (9.30).

Por la Copa de Plata, los emparejamientos serán Club Municipal Tribarrial-Club Municipal Manuel Alberti (9.50) y La Unión Hace la Fuerza/Abrojal-Camerum de Derqui (10.20)

El partido por el 3° puesto de la Copa de Oro comenzará a las 11 y el de la Copa de Plata a las 11.30, mientras que las finales se abrirán a las 12 (Copa de Oro) y 12.20 (Copa de Plata).

La definición de la Quinta categoría también se abrirá a las 9 con las dos semifinales de la Copa de Oro entre Panteras de Manuel Alberti-Club Municipal Luchetti y Camerum-Muni Pilar. Las semis de la Copa de Plata fueron programados para las 9.40: Manzanares Rugby & Hockey-Club Municipal Manuel Alberti y Social y Deportivo Manzanares-Club Municipal Presidente Derqui.

El compromise por el tercer puesto de la Copa de Oro comenzará a las 10 y el de la Copa de Plata a las 10.40, mientras que la final de la Copa de Oro está agendada para las 11.15 y la de la Copa de Plata a las 12.

Por último, también este fin de semana se dirimirá el torneo de la categoría Intermedia. Las semifinales de la Copa de Oro serán Zelaya-Las Mágicas (a las 9) y Manzanares Rugby & Hockey-Camerum (9.40). A las 10.30 se program el duelo por el tercer puesto y a las 11.15 la gran final.

En la Copa de Plata, las semis serán Panteras de Alberti-Club Municipal Luchetti (10.15) y Social y Deportivo Manzanares-Club Municipal Alberti (11.50). El tercer puesto plateado será a las 12.15 y la final a las 13.