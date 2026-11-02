La Liga Municipal de Hockey, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes, ya transita su tramo final y el pasado fin de semana coronó a los primeros tres campeones de la temporada.

Es que en una larga pero muy entretenida jornada desarrollada en el Club Municipal Presidente Derqui, se disputaron los encuentros correspondientes a las definiciones de los campeonatos de Décima, Octava y Sexta divisiones.

Cada categoría tuvo semifinales y finales de Copa de Oro, con los dos mejores de cada zona de la etapa regular, y de Copa de Plata, a la que accedieron los terceros y cuartos de cada grupo.

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“Fue una nueva hermosa jornada. Por suerte el clima nos dio un respiro y pudimos disfrutar de este primer sábado de definiciones. Fue una alegría ver a las chicas y chicos disfrutar de su pasión y defender los colores de sus clubes y de sus barrios con tanto compromiso”, destacó el director general de Deportes municipal, Fernando Trillo. Y agregó: también fue muy lindo ver a las familias compartir la mañana de deportes y encuentro con sus chicos, que los acompañen y alienten”.

Campeonas

En la definición de Sexta, la Copa de Oro quedó en manos de Camerum de Derqui, que en semifinales superó a Panteras y en la final dio cuenta del Club Municipal Luchetti, que terminó en la segunda posición. El tercer lugar fue para Panteras de Manuel Alberti y en el cuarto acabó San Agustín

Por su parte, la Copa de Plata se la adjudicó Manzanares, que primero doblegó al Club Municipal Manuel Alberti y en la final batió a Muni Pilar (denominación de la sede de la Escuela Municipal que funciona en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”). En el tercer lugar acabó Manuel Alberti y cuarto finalizó Derqui.

También fue muy atractivo el cierre del campeonato de la Octava división. En la Copa de Oro, el título fue para Manzanares, que inició la mañana derrotando a Camerum y más tarde dio la vuelta olímpica tras batir a San Agustín de Lagomarsino, que se colgó la medalla de plata. Las derquinas de Camerum culminaron terceras y el Club Municipal Luchetti en el cuarto lugar.

En la Copa de Plata se consagró el buen elenco de Panteras de Alberti, que en una mañana de mucha acción primero se deshizo de Mágicas y en el cotejo decisivo superó al Club Municipal Tribarrial, que se alzó con el subcampeonato. El podio lo completó Mágicas y la cuarta posición fue para el Club Municipal Del Viso.

Por último, también llegó a su final el torneo de las más chiquitas, la Décima categoría. En esta oportunidad, la Copa de Oro se la quedaron las niñas de la fusión Abrojal/La Unión hace la Fuerza, que coronaron una gran temporada con el título. En semis vencieron al Club Municipal Del Viso y en la gran final hicieron lo propio con el Club Municipal Luchetti, que fu el subcampeón. La tercera posición fue para Muni Pilar y cuarto culminó el Club Municipal Del Viso.

En la Copa de Plata la coronación la protagonizó San Agustín, que en la final doblegó al Club Municipal Manuel Alberti para dar la vuelta olímpica. El tercer peldaño del podio lo ocupó Manzanares y cuarto se ubicó el Club Municipal Derqui.