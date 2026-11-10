La Liga Municipal de Hockey disfrutó de una nueva gran jornada de definiciones, en la que quedaron coronandos tres nuevos campeones, que cerraron de la mejor manera la extensa temporada 2026.

En esta oportunidad, en las canchas dispuestas en el Polideportivo Municipal de Pilar se desarrollaron las semifinales y finales de las categorías Novena, Quinta e Intermedia, que coronaron a sus campeones de Oro y Plata.

“El año está llegando a su fin y, como había sucedido la semana pasada, vivimos otra gran jornada de finales de nuestra Liga Municipal de Hockey. Fue hermoso ver a las chicos, los chicos y sus familias, disfrutar juntos de esta linda jornada. Felicitamos a todos los participantes y especialmente a quienes tuvieron la suerte de coronarse campeones”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

En Novena los campeones fueron San Agustóin (Copa de Oro) y La Unión hace la Fuerza/Abrojal (Copa de Plata), en Quinta lo hicieron Panteras de Alberti y Manzanares Rugby & Hockey, mientras que en Intermedia se consagraron Zelaya y Club Municipal Luchetti.

Puede interesarte

Campeones

En la Novena division, el título de la Copa de Oro fue para el buen equipo de San Agustín, que en el cruce de semifinales dio cuenta del Club Municipal Luchetti y luego, en el choque por la corona, venció al Club Municipal Del Viso, que fue segundo y que en la semi había batido por penales a Muni Pilar (el nombre con que se conoce a los equipos de la sede de la Escuela Municipal de Hockey que funciona en el Polideportivo Municipal de Pilar), que finalmente acabó tercero.

En la Copa de Plata el campeón fue La Unión hace la Fuerza/Abrojal, que primero derrotó a Camerum de Derqui y en la final superó al Club Municipal Tribarrial. El tecer lugar se lo quedó el representativo del Club Municipal Manuel Alberti.

También fue profusa y muy atractiva la actividad con la que se cerró el campeonato de la Quinta division. La Copa de Oro se la adjudicó el buen equipo de Panteras de Manuel Alberti, que inició la jornada venciendo al Club Municipal Manuel Alberti y más tarde, en la final, despachó a Camerum de Derqui, a la postre el subcampeón. El podio lo completó el elenco del Club Municipal Luchetti.

La acción de la Copa de Plata tuvo el aditamento del clásico manzanarense en la final. Es que Manzanares Rugby & Hockey y le ganó en semis al Club Municipal Manuel Alberti y el Club Social y Deportivo Manzanares hizo lo propio con el Club Municipal Presidente Derqui. Y en el choque por el título, Manzanares Rugby & Hockey fue más que su vecino, le ganó y dio la vuelta olímpica.

Por su parte, el título de la Copa de Oro de la categoría Intermedia fue para Zelaya, que recondeó una estupenda temporada y en la final doblegó a Camerum de Derqui para desatar los festejos. Al tercer peldaño del podio se subió Manzanares Rugby & Hockey, que en el pleito por el bronce le ganó a Las Mágicas.

La escuadra del Club Municipal Luchetti se apoderó del título de la Copa de Plata al batir en el duelo final a Social y Deportivo Manzanares. En tanto, el tercer lugar lo ocupó al Club Municipal Manuel Alberti.

Lo que viene

El próximo sábado 14 se definirán los campeones de las categorías Séptima, Primera y Masculino. La acción arrancará a las 9 y se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal de Pilar.