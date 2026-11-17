En otra jornada de excepción, llegó a su punto final la temporada 2026 de la Liga Municipal de Hockey, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes comunal.

En las canchas dispuestas en el Polideportivo Municipal de Pilar y ante un gran marco de público que la aportó calor y color a cada uno de los encuentros, se llevaron a cabo las definiciones de las categorías Séptima y Primera femeninos y la división Masculina.

Como sucedió con las otras categorías, cada una de ellas disputó un cuadrangular para dirimir las Copas de Oro y de Plata. Y se vieron verdaderos partidazos.

“Estamos muy contentos porque se pudo terminar de la mejor manera una nueva temporada de nuestra Liga Municipal de Hockey. Fue un año largo, de muchos estímulos en Pilar y en Derqui y todos salió de la mejor manera. Felicitamos a todos los participantes por su pasión y compromiso, a sus profesores y a las familias, que han acompañado a sus hijos e hijas siempre con mucho respeto”, destacó el director general de Deportes comunal, Fernando Trillo.

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Campeones

En la definición del torneo de la Primera femenina, la Copa de Oro se la adjudicó Panteras de Manuel Alberti, que en semifinales había vencido al Club Municipal Del Viso por un amplio 7 a 2 y en el duelo decisivo doblegó a Camerum de Presidente Derqui. Igualaron 1 a 1 en el tiempo regular y en la definición por penales, Panteras se impuso 1 a 0. El tercer puesto fue para Muni Pilar (el nombre que lleva la sede de la Escuela Municipal de Hockey que funciona en el Polideportivo Municipal de Pilar) tras batir a Club Municipal Del Viso por 4 a 0.

En la Copa de Plata los festejos fueron todos para Manzanares Rugby & Hockey, que completó una muy buena temporada. En semis, las Verdes superaron a Club Municipal Luchetti por 1 a 0, mientras que el Club Social y Deportivo Manzanares se cargó a Las Mágicas por el mismo resultado.

La final fue entonces un clásico manzanarense y se lo quedó Manza Rugby & Hockey tras ganarle por penales al Social y Deportivo. Fue 1 a 1 y 2 a 0 en la definición por penales. Por el tercer lugar del podio, el Club Municipal Luchetti derrotó a Las Mágicas por 2 a 0.

También hubo mucha emoción en la definición de la Séptima división, en la que el título de la Séptima división fue para el Club Municipal Luchetti. En semifinales, Luchetti se cargó a Panteras de Alberti, mientras que Manzanares Rugby & Hockey hizo lo propio con Camerum. Por el tercer lugar, Panteras derrotó a Camerum 1 a 0 y en la gran final, Luchetti venció a Manzanares Rugby & Hockey para desatar los festejos.

La acción de la Copa de Plata fue dominada por Las Mágicas, que en las semifinales dieron cuenta de La Unión hace la Fuerza (LUHLF)/Abrojal, en tanto por el otro lado del cuadro Zelaya le ganó escuetamente al Club Municipal Del Viso por 1 a 0. El tercer puesto fue para LUHLF/Abrojal tras batir a Del Viso por 3 a 1 seguido por Zelaya y Abrojal, en tanto la emocionante final se la quedó Las Mágicas al superar por 1 a 0 a Zelaya.

Finalmente, en la categoría Masculina, el título de la Copa de Oro quedó en manos de Panteras de Manuel Alberti, que tuvo una jornada de excepción al vencer primero al Club Municipal Del Viso en semis y más tarde a Camerum por 3 a 1 en la gran final. Los derquinos resultaron subcampeones y el último escalón del podio fue para Club Municipal Del Viso, que le ganó a Social y Deportivo Manzanares por 3 a 1.

En la Copa de Plata, el primer puesto fue para los muchachos de Muni Pilar. En semis, golearon a Las Mágicas por 6 a 1 y en la final dieron cuenta de Club Municipal Luchetti (había batido a 2-0 a San Agustín) por 3 a 1. En el choque por la tercera posición, Las Mágicas doblegó a San Agustín por 2 a 0.