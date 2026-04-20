Arrancó. En las canchas dispuestas en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” se disputaron los encuentros correspondientes a la 1° fecha de la temporada 2026 de la Liga Municipal de Futsal Miss 30, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Como ya es una saludable tradición todos los jueves, semana a semana, la acción que congrega a equipos de todos los rincones de nuestro distrito, se llevó adelante ante una buena cantidad de público y un clima bien familiar. Fueron seis duelos emocionantes y con una gran cantidad de goles, 43 en seis cotejos, que hicieron las delicias del público.

El campeón Poli Agustoni arrancó la defensa del título con una gran goleada al batir por 6 a 3 a Wassabi FC. Los goles del monarca los anotaron María Martínez (2), Luciana Ardaiz, Analía Baini, Natalia Cuello y Miguelina Pais, en tanto lo descuentos fueron obra de Analía Gómez, Laura Kramer y Jara Talavera.

También construyó una gran goleada el equipo de Rejunte LAU, uno de los históricos de la competencia, que batió a El Trébol FC por 9 a 4. Para las vencedoras marcaron Yanina Rarago (3), Laura Rojas (3), Marisol Barreto (2) y Melina Ahumada, mientras que Norma Espíndola anotó un póker para las perdedoras.

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En una jornada de goleadas, Las Bravas también consumó la suya al doblegar por 7 a 0 a Scabioneta. Las gran figura del pleito fue Gisel Villanueva, quien convirtió seis goles, y el restante fue obra de Marlene Villanueva.

El otro ganador del jueves fue Barca Pilar, que sorprendió a las subcampeonas de Racing y les ganó por un contundente 6 a 2. Para las catalanas gritaron Marcia Catania (4) y Marisol Requena (2), en tanto Estigarribia Velázquez hizo los dos goles académicos.

Los otros dos enucentros finalizaron en empates. En uno de ellos, Pilar City y Juegan con Pasión repartieron puntos al igualar en dos goles por bando. Soledad Gauna y Daiana Raffo convirtieron para las “ciudadanas” y Rafaela Rodríguez y Elba Vedoya marcaron el empate.

Finalmente Sport Pilar y 70/30 empataron 1 a 1 por los goles de Marcela Domingo y Romina Erben, respectivamente.

Con estos resultados, Las Bravas, Rejunte LAU, Barca Pilar y Poli Agustoni suman 3 puntos, Pilar City, Juegan con Pasión, Sport Pilar y 70/30 tienen 2, Wassabi fc, Racing, El Trébol y Scabioneta acumulan 1 y Sacachispa FC, que quedó libre, cierra sin unidades.

La 2° fecha de la Liga se disputará el jueves 23 y contendrá los encuentros Sacachispas FC-Pilar City, Wassabi FC-El Trébol, Juegan con Pasión-Sport Pilar, Scabioneta-Poli Agustoni, 70/30-Racing y Barca Pilar-Las Bravas, quedando libre Rejunte LAU.