En las canchas del Club Municipal Presidente Derqui "Lionel Messi" se disputaron los encuentros correspondientes a la 3° fecha del torneo Clausura de la Liga Municipal de Fútbol Sub 18, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes comunal.

A lo largo de la jornada, que se desarrolló bajo un cielo encapotado y con mucho frío, una buena cantidad de vecinos se acercó para alentar a sus respectivos equipos y disfrutó de una fecha con buenos partidos y muchos goles. Tantos que se anotaron 34 goles en 10 encuentros.

En la Zona A, el puntero es Narci, que extendió su dulce presente, derrotó por 3 a 0 a Abrojal y mantiene el paso ideal, contando sus partidos por victorias. El otro que festejó fue La Sombra, que en un duelo muy atractivo superó por 2 a 0 al campeón Rex.

En el Interzonal A-B, Los Pibes del Indio, que integra la zona A, doblegó a La 15 por 3 a 1 y se metió en la pelea, quedando a solo un par de unidades del que manda.

La tabla de esta zona es encabezada por Narci con 9 puntos, Los Pibes del Indio suma 7, La Sombra le sigue con 6, Rex acumula 2 y Abrojal cierra sin unidades

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En la Zona B también hay un líder con puntaje ideal. Se trata de San Jorge, que ganó los tres encuentros que disputó y en esta ocasión despachó al Polideportivo Agustoni por 2 a 0. En el otro choque, Manzone despachó a Los Cuervos por 3 a 0 y ganó sus primeros tres puntos del torneo.

En el grupo "B" el único conjunto que ganó los tres partidos es San Jorge, que acumula 9 unidades. Luego se ubican Poli Agustoni con 4, Manzone y La 15 con 3 y Los Cuervos no tiene puntos.

Por la Zona C, el gran partido del fin de semana fue el que Los Caprichosos le ganó por 2 a 1 a Juventud Unida y de esta manera, valiéndose también de los otros marcadores, saltó a la cima de la tabla de posiciones. Es que en el otro pleito de la jornada, Los Pibes de Rex y Los Tilos repartieron puntos al igualar sin goles. Además, en el Interzonal C-D, los chicos de Anfield Road materializaron su primera victoria al batir a Los Capri por 2 a 1.

Los Caprichosos manda en este zona con 6 puntos y uno de distancia sobre Los Tilos. Los Pibes de Rex y Juventud Unida tienen 4 y cierra Anfield Road con 3

Finalmente, por la Zona D, la escuadra de 1° de Mayo se floreó ante Victoria DCP y le terminó ganando por un holgado 4 a1 en un partido que opuso a los dos equipos que habían iniciado la fecha con la misma cantidad de unidades. En el otro partido, Platense no tuvo piedad de Los Pibes de las Vías y los goleó 9 a 0.

El puntero de este grupo es 1° de Mayo con 9 puntos, Platense y Victoria DCP tienen 6 y cierran Los Capri y Los Pibes de las Vías sin unidades.

La próxima fecha se disputará el sábado 19 con el siguiente programa: Los Pibes del indio-Narci, Abrojal-Rex, La 15-Manzone, Los Cuervos-Poli Agustoni, La Sombra-San Jorge, Anfield Road-Juventud Unida, Los Caprichosos-Los Pibes de Rex, Los Capri-Los Pibes de las Vías, Platense-1° de Mayo y Los Tilos-Victoria DCP.