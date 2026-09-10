Pese al clima frío reinante para la ocasión, las canchas dispuestas en el Polideportivo Municipal de Pilar albergaron el desarrollo de la 12° fecha de la Liga Municipal de Fútbol 7 Femenino, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Ante un buen marco de público que acompañó a lo largo de toda la tarde, se disputaron una decena de encuentros en el marco de un torneo que empieza a ingresar ene su zona de definiciones. Pese a eso y a que los duelos empiezan a ser más cerrados, se convirtieron 25 goles a razón de 2,5 por pleito.

En la Zona "A" el líder Las Lobis dio otra muestra de carácter y autoridad al doblegar a uno de sus perseguidores, Carpe Diem, por 1 a 0 gracias al gol convertido por Micaela Delgado. El partido fue accidentado y Carpe Diem terminó con dos jugadoras menos.

A dos puntos se ubica Manzone FC B, que mantiene también una gran campaña. Esta vez le ganó por 2 a 0 a De Taquito gracias a las apariciones goleadoras de María y Celeste Bengoechea.

Puede interesarte

LA goleada de la jornada en este grupo la materializó Racing Club, que superó por 4 a 0 al colista Las Pibas FC por las anotaciones de Soledad Velázquez (2), Gloria Medina y Rosa Villar Cubas.

A Todo o Nada Violeta se valió de un gol de Sasha Peralta para doblegar a La Lonja Fútbol Femenino por 1 a 0, en tanto

Flecha Azul cantó victoria frente a Scabioneta 1. Fue 3 a 0 con doblete de María Aranda y otro tanto de Leidy Coronel.

Tras esta fecha, la tabla de posiciones es liderada por Las Lobis con 33 puntos, escoltada por Manzone FC B con 31 y luego se encolumnan Carpe Diem y Racing Club con 26, A Todo o Nada Violeta, Scabioneta 1 y De Taquito con 22, Flecha Azul 21, La Lonja FF 16 y cierra Las Pibas FC con 6 unidades.

La próxima fecha se jugará el sábado 12 con el siguiente programa: De Taquito-Las Pibas FC, Las Lobis-Manzone FC B, A Todo o Nada Violeta-Racing Club, Carpe Diem-Scabioneta 1 y Flecha Azul-La Lonja FF.

Zona "B"

En la Zona "B", el puntero Poli Agustoni no se anduvo con chiquitas y despachó al colista Villa Astolfi por un contundente 7 a 0 gracias a cuatro tantos de Jennifer Reyes, dos de Florencia Figueredo y otro de Analía Baíni.

De esta forma, mantiene un punto de distancia sobre su escolta, Agustoni FC, que debió extremarse para doblegar por un ajustado 1 a 0 a A Todo o Nada Rosa. El único gol del cotejo lo conquistó Soledad Gauna. El próximo sábado, los dos conjuntos de Agustoni jugarán más que un clásico barrial, se disputarán la cima de la tabla.

También goleó Las Bravas, que derrotó por 4 a 1 a Manzone FC con los gritos de Patricia Benítez, Natalia Molina, Gisel Villanueva y Marlene Villanueva, descontando Brenda Sandoval. Los encuentros Las Tóxicas-Leonas de Pilar y El Trébol-Scabioneta 2 finalizaron igualado sin tantos.

En esta zona manda Poli Agustoni con 34 puntos, seguido de cerca por Agustoni FC con 33 y más abajo aparecen Las Bravas con 29, Scabioneta 2 y Leonas de Pilar con 26, Manzone FC tiene 23, A Todo o Nada Rosa 21, El Trébol FC 19, Las Tóxicas 17 y Villa Astolfi 12.

La 13° fecha de este grupo se disputará el próximo sábado 12 y se cruzarán Poli Agustoni-Agustoni FC, Manzone FC-Villa Astolfi, Las Bravas-El Trébol FC, Leonas de Pilar-Scabioneta 2 y A Todo o Nada Rosa-Las Tóxicas.

Hasta el momento, la tabla de goleadoras muestra arriba a Jennifer Reyes (Poli Agustoni) con 12 tantos y luego se ubican Norma López (Scabioneta 1) y Maité Mamani (Manzone FC B) con 10, Anahí Fernández (Las Lobis) 9, Kelly Condorí (Manzone FC B) 8 y con 7 perlas se anotan Gisel Villanueva (Las Bravas), Ayelén Martínez (Las Lobis), Carla Solari (Manzone FC B), Sofía Ramírez (Agustoni FC) y Florencia Ibarrola (Las Tóxicas).