La Liga Municipal de Ajedrez sigue adelante. La segunda edición de esta competencia reservada para alumnos de todas las edades las diferentes sedes de la Escuela Municipal de Ajedrez es un éxito y va ingresando en su tramo decisivo.

La 3° fecha del certamen organizado por la Comuna a través de la dirección general de Deportes se sustanció en las instalaciones del Centro Cultural Federal, situado en el centro de la ciudad de Pilar.

En esta ocasión, fueron de la partida más de seis decenas de ajedrecistas de todas las edades y niveles quienes no solo defendieron sus propias posiciones sino también las de sus respectivos Clubes Municipales.

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“Fue otra gran jornada de nuestra Liga Municipal de Ajedrez. Estamos muy contentos por el compromiso y la pasión que los jugadores le ponen a cada fecha, dejando en claro su talento y también el amor que sienten por los colores de sus Clubes Municipales. Ya falta poco para el final y el Campeonato está mejor que nunca”, señaló el director general de Deportes, Fernando Trillo.

El campeonato, que consta de varias fechas que se llevan a cabo en diferentes Clubes Municipales y sedes de la Escuela Municipal de Ajedrez, apunta a la participación de los alumnos y alumnas que concurren a las clases de la Escuela Municipal de Ajedrez en los Clubes Municipales, por lo que participan jugadores de diferentes edades y niveles de juego.

El torneo

“En esta oportunidad, el tiempo de juego fue de 5 minutos con 5 segundos de adición a cada jugada, y disputamos seis rondas en total”, explicó sobre el torneo el Maestro Boris Papez, uno de los docentes de la Escuela Municipal de Ajedrez.

Al final, la ganadora de la fecha fue Guadalupe Mayeregger, quien representa al Centro Cultural Federal/Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” (CCF/Rusticucci) y terminó invicta y con puntaje ideal: 6 unidades sobre 6.

En la segunda posición culminó Natanael Zapata, que representa al Club Municipal Del Viso y a la tercera posición del podio se subió Eduardo Pedernera, integrante del equipo del Club Municipal Tribarrial.

El top 10 lo completaron Elías Martínez (Del Viso), Samuel Llerena (Del Viso), la puntera de la general, Yanina Olmos (Del Viso), Franco Saracho (CCF/Rusticucci), Pamela Ticona (Tribarrial), Vladimir Torrez (Club Municipal Luchetti) y Fernando Santillan (CCF/Rusticucci).

Tabla

Con estos resultados la tabla general de la Liga Municipal es Yanina Olmos (Del Viso) y Samuel Llerena (Del Viso) con 11 puntos, y las primeras posiciones las completan Elías Martínez (Del Viso) y Franco Palacios (CCF/Rusticucci) con 10,5, Vladimir Torres (Villa Rosa) 10, Kevin Villaverde (Del Viso) y Natanael Zapata (Del Viso) 9,5, Felipe Vargas Rodríguez (Del Viso) 9, Fernando Thames (Del Viso), Emiliano Fernández (Tribarrial) y Santiago Rivarola (CCF/Rusticucci) 8.

Más abajo se ubican Demián Amaya Olmos (Del Viso) con 6,5, Guadalupe Mayeregger (CCF/Rusticucci) suma 6, Santiago Benítez (Del Viso), Bastian Barrios Milazzo (Del Viso), Bastian Villaverde (Del Viso) y Bruno Del Bueno (Tribarrial) acumulan 5,5, Matías Rocha (Lagomarsino), Máximo Jaquet (Tribarrial), Eduardo Pedernera (Tribarrial) y Sebastián Olmos (Del Viso) tienen 5.

Detrás aparecen Donato Martínez (Del Viso) y Tomás García (Lagomarsino) con 4,5, Brian Guillen (Tribarrial), Fernando Santillán (CCF/Rusticucci), Franco Saracho (CCF/Rusticucci), Santino La Comba (Tribarrial), Pamela Ticona (Tribarrial), Alexis Guillen (Tribarrial) y Mateo Corvalán (CCF/Rusticucci) totalizan 4 unidades.

Luego, el listado quedan Felipe Correa (CCF/Rusticucci), Lorenzo Bonifacio (CCF/Rusticucci), Yoshi Kiyosawa (CCF/Rusticucci), Juan Benítez (Tribarrial), Gael Pineda (Lagomarsino), Máximo Cabrera (Lagomarsino), Jorge Vargas (Del Viso) y Felipe Olmos (Del Viso) con 3, en tanto Frank Charcahuana (Tribarrial) y Hugo Valdez (Tribarrial) siguen con 2,5.

Felipe Llovel (Lagomarsino), Ian Vargas (Del Viso), Ignacio Diorio (CCF/Rusticucci), Lucas Cisneros (Del Viso), Santino Chiarotto (Manuel Alberti), Dylan Camacho (Manuel Alberti), César Vega (Peruzzotti), Rosmary Rojas González (Tribarrial), Vicente Escot (CCF/Rusticucci) y Adrián Gómez (CCF/Rusticucci) reúnen 2 puntos.

En la zona baja Ian Patiño (Lagomarsino), Ulises Maze (CCF/Rusticucci) y Bautista Hermosi (Lagomarsino) tienen 1,5 puntos, Bastian Arrazate (Villa Rosa), Facundo Rodríguez (Lagomarsino), Lorenzo Ovenat (Tribarrial), Renata Llovel (Lagomarsino), Mateo Benítez (Lagomarsino), Ian Charcahuana (Tribarrial), Ludmila Vega (Peruzzotti) y Dante Reginato (Peruzzotti) 1, mientras que Keila Rojas González (Tribarrial) y Lihué González (Del Viso) no sumaron unidades.

Las posiciones por club son lideradas por el Club Municipal Del Viso con 111 puntos, CCF/Rusticucci tiene 53, Tribarrial 51,5, el Club Municipal Lagomarsino acumula 23,5, Luchetti 11, Club Municipal Peruzzotti y Club Municipal Manuel Alberti 4.