Este sábado 18, desde las 9 y durante buena parte de la jornada, el Polideportivo Municipal de Pilar recibirá la jornada inicial de la edición 2026 de la tradicional y reconocida Liga Inclusiva de Fútbol de Olimpíadas Especiales.

Será un día dedicado por entero al testeo de los más de 1100 participantes (el año pasado los participantes fueron 600) que este año protagonizarán la competencia. Tras la notable experiencia del 2025, el torneo anual volverá a llevarse a cabo de manera íntegra en Pilar y es todo un orgullo para quienes integran la dirección general de Deportes.

Desde las 9 y durante varias horas, se sucederán los encuentros correspondientes a la 1° fecha de una competencia tan tradicional como reconocida, que en esta ocasión reunirá a equipos femeninos y masculinos de 24 instituciones de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Son siete más que las que jugaron el año pasado.

“El año pasado fue una experiencia hermosa y por eso, para todos los que integramos la dirección general de Deportes, es un orgullo enorme poder volver a albergar la Liga Inclusiva de Olimpíadas Especiales Argentina, un certamen tan reconocido y tan importante desde lo deportivo y lo social” destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

Al mismo tiempo, Trillo destacó que “nuestros deportistas participan de esta liga de hace muchos años y siempre con grandes resultados. Es una alegría poder darles la chance de seguir interviniendo y mucho más que sea de local, lo que además supone un gran esfuerzo organizativo por parte de toda a oficina”.

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El Programa Municipal de Entrenamiento para Atletas con Discapacidad y Unificados de Pilar es protagonista de la Liga Inclusiva desde hace largos años y siempre ha tenido destacadas actuaciones.

Teniendo en cuenta los últimos cuatro años, Pilar se quedó con la Copa por Instituciones en 2022 y 2023, culminando Segundo en las últimas dos temporadas. En este 2026, Pilar será representado por al menos 16 equipos, entre 13 elencos masculinos y 3 femeninos. En total, los pilarenses serán más de 150, una delegación impactante.

Además de los equipos de Pilar, también serán de la partida los representativos de clubes o instituciones como Almagro, Malvinas Argentinas, CEF N° 123 de Caseros, Chacarita, Leones FC de General Las Heras, San Miguel, Escobar, General Rodríguez, Independiente, Integra, Las Estrellas, Tigre, San Fernando, Platense, San Andrés De Giles, Instituto “Un Lugar” de Tigre, Vicente López, San Martin, Vélez, Asociación “Nuevo Sueño”, Centro de Día “Norte” de Tigre, Centro de Día FAADE y Las Flores.

“La” Liga

La Liga, que este año celebra su 18° aniversario, consiste en un torneo anual de futbol para más de 1100 jóvenes y adultos con y sin discapacidad, congregando a equipos masculinos y femeninos, de instituciones provenientes de distintas localidades de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires

En el Polideportivo de Pilar, el certamen se desarrollará a razón de una fecha por mes en más de una docena de canchas simultáneas por lo que en promedio se organizarán seis fechas en el año, incluyendo testeo, partidos, cierre y premiación.

“La Liga está enmarcada en la iniciativa “Deporte Unificado”, que promueve la unión de personas con y sin discapacidad. El año pasado participaron más de 100 equipos y el crecimiento y la proyección de esta iniciativa permitieron que la propuesta se replique en diferentes puntos del país, contando actualmente con más de 5000 atletas a nivel nacional”, explicó Diego Páez, quien se desempeña como director Deportivo de Olimpíadas Especiales.

“El certamen promueve valores y busca equiparar oportunidades, generar redes de cooperación y construir una sociedad más inclusiva. En la actualidad, se constituye como uno de los movimientos deportivos más importantes del país para personas con discapacidad intelectual y de desarrollo para mejorar su calidad de vida a través del deporte inclusivo”, agregó.

Olimpíadas Especiales Argentina es una organización sin fines de lucro, con alcance nacional y más de 45 años de experiencia. Pertenece al movimiento Special Olympics, presente en más de 190 países, con la misión de promover la inclusión y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, para transformar su calidad de vida y la de sus familias, a través del deporte, la formación y la concientización de la comunidad, generando una red de trabajo con numerosas organizaciones sociales.