La Liga Inclusiva de Fútbol cerró su etapa regular y buscar conocer a sus campeones
En el Polideportivo de Pilar se jugaron los partidos de la 5° fecha, última de la fase regular, con la participación de más de 1100 deportistas. Los elencos del Programa Municipal de Entrenamiento para Atletas con Discapacidad sumaron muy buenos resultados.
El clima dio un respiro y en más de 15 canchas dispuestas en el Polideportivo Municipal de Pilar, se disputaron los encuentros correspondientes a la 5° fecha de la Liga de Fútbol Inclusivo de Olimpíadas Especiales, que por segundo año consecutivo se desarrolla en Pilar.
Fue otra extensa y atractiva jornada, en la que se llevaron a cabo pleitos de todas las categorías en que se divide el tradicional certamen que reúne a equipos de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y también de la ciudad de Buenos Aires.
En ese marco, los conjuntos que representan al Programa Municipal de Entrenamiento para Atletas con Discapacidad y Unificados jugaron en muy buen nivel y, más allá de los resultados, disfrutaron de un nuevo día de encuentro y deporte.
Tablero
En el Nivel “A”, Pilar sumó dos victorias. Primero derrotó a Los Leones por 3 a 0 con doblete de Federico Moreira y otro tanto de Alexis Díaz, y luego superó a Almagro por 2 a 1 por los tantos de Ariel Catán. Pilar lideró la Zona “A” con 9 puntos y jugará semifinales con Los Leones.
Por el Nivel “C”, locales también sumaron fuerte. Pilar goleó a Malvinas por 8 a 1 con cinco gritos de Darío Delfino y tres de Lucas Domínguez, y luego empató 2 a 2 con San Martín gracias a un doblete de Darío Delfino. Por la semis del nivel C1, Pilar irá contra San Martín.
La acción del Nivel “D” dejó resultados varios para los dos elencos pilarenses. Pilar 1 empató sin goles con San Andrés de Giles y venció 2 a 1 a Malvinas 1 (Matías Eduardo y Braian Zarini), en tanto Pilar 2 perdió 3-0 con Malvinas y 4-0 con San Andrés de Giles. Este sábado, por las semifinales del nivel “D2” chocarán entre si los dos elencos locales.
En el Nivel “E”, Pilar 1 y Pilar 2 empataron 0 a 0, Pilar 1 igualó 1 a 1 con General Rodríguez (Ramiro Corvetto), mientras que Pilar 2 cayó 2 a 0 frente a Almagro. En semifinales, Pilar 1 enfrentará a Almagro y Pilar 2 se las verá con General Rodríguez.
En un partidazo por el Nivel “F”, Pilar doblegó a Nuevo Sueño por 8 a 6 gracias a las conquistas de Ignacio Olguín (5) y Thiago Maturan (3) y más tarde despachó a Platense por 9 a 2 con cinco goles de Olguín y cuatro de Maturan. En semis, Pilar se medirá con Platense.
En el Nivel “G”, Pilar derrotó a San Martín por 3 a 2 (Ismael Muñoz (2) y Franco Núñez) pero luego cedió 5 a 1 frente a San Miguel 5 (Lautaro Pearson). Así, en semifinales deberá chocar con Vicente López Azul.
La actividad del Nivel “H” dejó dos valiosos triunfos pilarenses. Primero fue 4 frente a Almagro con perlas de Lucas Guzmán (3) y Cristian De Martin y luego 2 a 0 ante Integra con anotaciones de Miguel Mauri y Maximiliano Toledo. Por las semifinales, Pilar se topará con Integra.
En el Nivel “I”, Pilar perdió 5 a 0 con Las Estrellas y 4 a 1 con Tigre 4 (Lucas Albornoz), por lo que en semifinales enfrentará a Las Estrellas, en tanto en el Nivel “J” los pilarenses empataron 2 a 2 con Las Estrellas (Federico Molina por duplicado) y golearon 7 a 2 a Chacarita (Federico Molina (4), Dylan Chazarreta (2) y Eitan Bernal Leguiza). El elenco Funebrero será el rival en semifinales.
Por el Nivel “K”, el representativo de Pilar empató en 6 goles con San Martín con cinco perlas de Sebastián Soplán y otra de Maximiliano Cámpora y además perdió 6 a 1 con Las Estrellas. El descuento fue del propio Soplán. En semis, Pilar se las verá con Vélez Sarsfield Verde.
La actividad por el Nivel “L” incluyó la victoria 2 a 0 de Pilar sobre Independiente y la ajustada caída local ante Almagro por 3 a 2. Los goles fueron de Thiago Arbona y Ezequiel Fleitas. En semifinales, Pilar se medirá con Vicente López.
Damas
En la rama femenina, por el Nivel “A”, Pilar empató sin goles con Tigre y perdió 2 a 1 ante Malvinas Argentinas pese al tanto de Silvia Romero. Luego, ya en cuartos de final, las locales vencieron a Malvinas 2 por 2 a 0.
En el Nivel “B”, las pilarenses batieron 2 a 0 a Malvinas Argentinas con doblete de Rosalía Burengo y pese a dos goles de Patricia Aguirre, perdió 3-2 con San Miguel para quedar como escoltas en la tabla.
Por último, en el Nivel “D”, Pilar goleó a Un Lugar por 5 a 0 con tres goles de Cristina Leiva y dos de Blanca Castillo y más tarde fue derrotado por FADE por 4 a 0.
Lo que viene. Este sábado 14, desde las 9 y en el Polideportivo Municipal de Pilar, se disputará la 6° y última fecha de la Liga.