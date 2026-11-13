El clima dio un respiro y en más de 15 canchas dispuestas en el Polideportivo Municipal de Pilar, se disputaron los encuentros correspondientes a la 5° fecha de la Liga de Fútbol Inclusivo de Olimpíadas Especiales, que por segundo año consecutivo se desarrolla en Pilar.

Fue otra extensa y atractiva jornada, en la que se llevaron a cabo pleitos de todas las categorías en que se divide el tradicional certamen que reúne a equipos de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y también de la ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, los conjuntos que representan al Programa Municipal de Entrenamiento para Atletas con Discapacidad y Unificados jugaron en muy buen nivel y, más allá de los resultados, disfrutaron de un nuevo día de encuentro y deporte.

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Tablero

En el Nivel “A”, Pilar sumó dos victorias. Primero derrotó a Los Leones por 3 a 0 con doblete de Federico Moreira y otro tanto de Alexis Díaz, y luego superó a Almagro por 2 a 1 por los tantos de Ariel Catán. Pilar lideró la Zona “A” con 9 puntos y jugará semifinales con Los Leones.

Por el Nivel “C”, locales también sumaron fuerte. Pilar goleó a Malvinas por 8 a 1 con cinco gritos de Darío Delfino y tres de Lucas Domínguez, y luego empató 2 a 2 con San Martín gracias a un doblete de Darío Delfino. Por la semis del nivel C1, Pilar irá contra San Martín.

La acción del Nivel “D” dejó resultados varios para los dos elencos pilarenses. Pilar 1 empató sin goles con San Andrés de Giles y venció 2 a 1 a Malvinas 1 (Matías Eduardo y Braian Zarini), en tanto Pilar 2 perdió 3-0 con Malvinas y 4-0 con San Andrés de Giles. Este sábado, por las semifinales del nivel “D2” chocarán entre si los dos elencos locales.

En el Nivel “E”, Pilar 1 y Pilar 2 empataron 0 a 0, Pilar 1 igualó 1 a 1 con General Rodríguez (Ramiro Corvetto), mientras que Pilar 2 cayó 2 a 0 frente a Almagro. En semifinales, Pilar 1 enfrentará a Almagro y Pilar 2 se las verá con General Rodríguez.

En un partidazo por el Nivel “F”, Pilar doblegó a Nuevo Sueño por 8 a 6 gracias a las conquistas de Ignacio Olguín (5) y Thiago Maturan (3) y más tarde despachó a Platense por 9 a 2 con cinco goles de Olguín y cuatro de Maturan. En semis, Pilar se medirá con Platense.

En el Nivel “G”, Pilar derrotó a San Martín por 3 a 2 (Ismael Muñoz (2) y Franco Núñez) pero luego cedió 5 a 1 frente a San Miguel 5 (Lautaro Pearson). Así, en semifinales deberá chocar con Vicente López Azul.

La actividad del Nivel “H” dejó dos valiosos triunfos pilarenses. Primero fue 4 frente a Almagro con perlas de Lucas Guzmán (3) y Cristian De Martin y luego 2 a 0 ante Integra con anotaciones de Miguel Mauri y Maximiliano Toledo. Por las semifinales, Pilar se topará con Integra.

En el Nivel “I”, Pilar perdió 5 a 0 con Las Estrellas y 4 a 1 con Tigre 4 (Lucas Albornoz), por lo que en semifinales enfrentará a Las Estrellas, en tanto en el Nivel “J” los pilarenses empataron 2 a 2 con Las Estrellas (Federico Molina por duplicado) y golearon 7 a 2 a Chacarita (Federico Molina (4), Dylan Chazarreta (2) y Eitan Bernal Leguiza). El elenco Funebrero será el rival en semifinales.

Por el Nivel “K”, el representativo de Pilar empató en 6 goles con San Martín con cinco perlas de Sebastián Soplán y otra de Maximiliano Cámpora y además perdió 6 a 1 con Las Estrellas. El descuento fue del propio Soplán. En semis, Pilar se las verá con Vélez Sarsfield Verde.

La actividad por el Nivel “L” incluyó la victoria 2 a 0 de Pilar sobre Independiente y la ajustada caída local ante Almagro por 3 a 2. Los goles fueron de Thiago Arbona y Ezequiel Fleitas. En semifinales, Pilar se medirá con Vicente López.

Damas

En la rama femenina, por el Nivel “A”, Pilar empató sin goles con Tigre y perdió 2 a 1 ante Malvinas Argentinas pese al tanto de Silvia Romero. Luego, ya en cuartos de final, las locales vencieron a Malvinas 2 por 2 a 0.

En el Nivel “B”, las pilarenses batieron 2 a 0 a Malvinas Argentinas con doblete de Rosalía Burengo y pese a dos goles de Patricia Aguirre, perdió 3-2 con San Miguel para quedar como escoltas en la tabla.

Por último, en el Nivel “D”, Pilar goleó a Un Lugar por 5 a 0 con tres goles de Cristina Leiva y dos de Blanca Castillo y más tarde fue derrotado por FADE por 4 a 0.

Lo que viene. Este sábado 14, desde las 9 y en el Polideportivo Municipal de Pilar, se disputará la 6° y última fecha de la Liga.