La del sábado que pasó fue una nueva gran jornada para la todavía incipiente pero cada vez más calificada Escuela Municipal de Goalball, espacio gratuito que depende de la dirección general de Deportes comunal.

Es que la escuela local fue sede de la 1° fecha de la Liga Argentina de Goalball (disciplina exclusiva ciegos y disminuidos visuales), en una actividad que se concretó en las instalaciones del Club Municipal Presidente Derqui “Lionel Messi”.

La jornada deportiva reunió a cuatro calificados equipos llegados desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y a una representación de Uruguay, que intervino con carácter de invitado. Estos conjuntos, a lo largo del año, competirán por un ascenso a la División de Honor.

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Para los pilarenses, además, fue una jornada de excelentes resultados ya que, iniciando su segunda temporada de Liga la representación local consiguió sus primeros puntos al ganar un partido y empatar otro.

“Fue una hermosa nueva experiencia el hecho de que nos hayan conferido la posibilidad de ser locales en la 1° fecha de la Liga Argentina. Fue una jornada tan larga como interesante y además los chicos y chicas de nuestra Escuela Municipal mostraron todo su nivel”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

El equipo de nuestra Escuela Municipal de Goalball tuvo una muy buena participación, sumando sus primeros puntos en la calificada competencia.

Primeros puntos

“Esta jornada fue increíble para nosotros porque realmente vimos un cambio en el equipo. Tenemos nuevos deportistas que se suman a nuestra Escuela Municipal y esto hace a la diferencia en un juego duradero, extenso. Nos acercamos al nivel de la competencia, empatamos un partido y ganamos otro y eso da cuenta de que vamos mejorando en cuanto a técnica y estrategias de juego”, analizó la profesora Luján Quaranta, quien tiene a su cargo la Escuela Municipal de Goalball.

En su estreno, Muni Pilar se topó con el buen equipo de UNCU de Uruguay y a pesar de mostrar un interesante rendimiento, los orientales se impusieron por 14 a 7.

Pero los pilarenses supieron pasar el mal momento y en su segunda presentación igualaron en 13 con Los Cíclopes de Ezeiza. Ese fue el primer punto de Muni Pilar desde que juega en la Liga Argentina.

Más tarde, los locales se enfrentaron con Centro Vasco de La Plata, que se impuso por un ajustado 7 a 6 en gran partido. Finalmente llegaría el primer triunfo de Pilar, que completó la 1° fecha doblegando a Ave Fénix de Zárate por 12 a 8.

“Aún falta mucho más pero el goalball de Pilar ya lleva su segundo año en la Liga y es mucho el crecimiento que se ve. También en relación a los elementos y al espacio que estamos utilizando, que es muy cómodo y que la gente elige para venir a jugar la Liga. Es muy lindo para nosotros”, sumó Quaranta. Y agregó: “Seguimos creciendo y seguimos esperando que todos los que puedan y quieran, se acerquen a nuestra escuela”.

La escuadra pilarense estuvo conformada por José Luís Pérez, Julio César Jaime, Antonella Ayala, Santino Altamirano, Nehuén Gómez y Jorge Merlez.

El goalball es un deporte paralímpico creado para personas ciegas y disminuidas visuales. Se juega con dos equipos de tres jugadores cada uno, lanzando una pelota sonora con cascabeles para intentar meter el gol en la portería situada en el extremo contrario de la cancha. Todos los jugadores llevan antifaces para igualar las condiciones de visibilidad.