Tras la estupenda experiencia inicial del año pasado, se puso en marcha la segunda edición de la Liga Municipal de Ajedrez, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

El campeonato constará de varias fechas que se llevarán a cabo en diferentes Clubes Municipales y sede de la Escuela Municipal de Ajedrez, y la 1° fecha se concretó en las instalaciones del Centro Cultural Federal.

El torneo apunta a la participación de los alumnos y alumnas que concurren a las clases de la Escuela Municipal de Ajedrez en los Clubes Municipales, por lo que participan jugadores de diferentes edades y niveles de juego.

“Estamos verdaderamente muy contentos por la posibilidad de darle continuidad a este espacio, que no solo es de competencia sino también de encuentro para todos los alumnos de nuestra Escuela de Ajedrez. Además, tiene un muy buen nivel deportivo y los participantes demuestran un gran compromiso”, resaltó el director general de Deportes, Fernando Trillo

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Tras cinco rondas intensas y de buen nivel deportivo, el primer puesto fue para Sebastián Olmos del Club Municipal Del Viso, quien sumó 5 puntos y le ganó por el criterio de desempate usado a Kevin Villaverde, del mismo club, quien también reunió 5 unidades. El podio lo completó Brian Guillen, alumno del Club Municipal Tribarrial, con 4 puntos.

Luego, también con 4 unidades, finalizaron Fernando Thames (Del Viso), Yanina Olmos (Del Viso) y Santino La Comba (Tribarrial), con 3 puntos se ubicaron Felipe Correa (Centro Cultural Federal/Rusticucci), Samuel Llerena (Del Viso), Elías Martínez (Del Viso), Santiago Rivarola (CCF/Rusticucci), Yoshi Kiyosawa, (/CCF/Rusticucci), Bastian Villaverde (Del Viso), Vladimir Torres (Luchetti), Franco Palacios (CCF/Rusticucci), Felipe Vargas Rodríguez (Del Viso) y Felipe Olmos (Del Viso).

Frank Charcahuana (Tribarrial) y Hugo Valdez (Tribarrial) acabaron con 2,5 unidades, en tanto

Demien Amaya Olmos (Del Viso), Ignacio Diorio (CCF/Rusticucci), Alexis Guillen (Tribarrial),

César Vega (Peruzzotti), Rosmary Rojas González (Tribarrial), Bastian Barros Milazzo (Del Viso), Emiliano Fernández (Tribarrial) y Vicente Escot (CCF/Rusticucci) sumaron 2 unidades.

Finalmente, Adrián Gómez (CCF/Rusticucci), Juan Benítez (Tribarrial), Bastian Arrazate (Luchetti), Ian Charcahuana (Tribarrial), Ludmila Vega (Peruzzotti), Dante Reginato (Peruzzotti) y Donato Martínez (Del Viso) terminaron con 1 punto y Keila Rojas González (Tribarrial) no logró puntuar.

En la tabla por clubes, el Club Municipal Del Viso quedó al tope con 38 puntos, el Tribarrial finalizó segundo con 19, el Centro Cultural Federal/Rusticucci sumó 18, en tanto Peruzzotti y Luchetti acabaron con 4.