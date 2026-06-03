Este viernes 5 de junio comenzará la disputa de la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses en materia de deportes y ya se ha diagramado un tentativo de lo que serán las primeras semanas de la instancia inicial de la competencia.

La Etapa Local se pondrá en marcha con la competencia del Beach Voley en el sector destinado para deportes sobre arena del Polideportivo Municipal de Pilar. De allí saldrán los primeros clasificados a la instancia Regional del certamen.

Recordemos que una vez más, este año Pilar rompió los récords locales de inscriptos para los Juegos Bonaerenses ya que se anotaron más de 7000 vecinos y vecinas de todas las edades. Ese dato, colocó una vez más a Pilar como el distrito con más participantes de la Región 6 y uno de los 10 con más anotados de toda la provincia.

“Estamos trabajando para que todo este listo de cara a la Etapa Local de cada una de las disciplinas. De acuerdo a la gran cantidad de inscriptos, tendremos múltiples jornadas de acción y no dudamos que cada una de esas jornadas será una linda fiesta del deporte”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

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Programa

La Etapa Local de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses arrancará el próximo viernes 5 de junio a las 10 con la competencia de Beach Voley en el Polideportivo Municipal de Pilar.

La actividad proseguirá la semana que viene con la disputa del Fútbol Playa, también ene l Polideportivo Municipal de Pilar. La clasificación se llevará a cabo el miércoles 10 y las finales serán el viernes 12.

Para el martes 16 y el miércoles 17 se agendaron las competencias de Fútbol 5, Fútbol 7 y Futsal, que serán protagonizadas por una gran cantidad de equipos. Por su parte, el certamen de Voley tendrá lugar del martes 23 al viernes 26 de junio.

El campeonato de Fútbol 11 comenzará el martes 30 de junio y continuará el miércoles 1°, jueves 2 y viernes 3 de julio, siempre en el Club Municipal Presidente Derqui.

El miércoles 1° de julio, en el Polideportivo Municipal de Pilar se jugará la Etapa Local del Fútbol para Personas con Discapacidad (PCD), el jueves2 de julio será el turno de la Boccia, en tanto el domingo 5 de julio se efectivizará la competencia de Taekwondo en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”.

El torneo de Handball también llevará varias jornadas: del lunes 6 al viernes 10 de julio. El lunes 6 también se concretará la Etapa Local del Atletismo PCD Intelectual, el martes 7 de julio será el turno de la Natación y el miércoles 8 de julio se llevará a cabo la Etapa Local del Atletismo PCD en las modalidades PC, Motores y Visuales, entre otras.

Aunque están fechas hoy están ratificadas, no dejan ser tentativas, teniendo en cuenta las cuestiones climáticas y algunas otras ligadas estrictamente a la organización de la agenda.

Recordamos que los campeonas locales de las disciplinas individuales o de equipos conformados por hasta tres integrantes van al Regional y luego a Mar del Plata, mientras que los deportes de equipos de más de cuatro atletas también tendrán que sortear una instancia Inter Regional antes del viaje a La Feliz.