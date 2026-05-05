Los alumnos de la sede de la Escuela Municipal de Taekwondo que funciona en el Club Municipal Lagomarsino “Diego Maradona” brillaron con intensidad en la primera gran cita 2026 del taekwondo de la provincia de Buenos Aires.

Los alumnos del Maestro Damián Malaquías se lucieron en la primera cita del denominado Torneo Provincial Rankeable, que se desarrolló en el municipio de Ezeiza y repartió puntos para la clasificación al Nacional.

La acción se concretó en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Don Bosco y congregó a artistas marciales provenientes de toda la geografía bonaerense, quienes exhibieron un gran nivel deportivo a la búsqueda de puntos que lo posicionen de la mejor manera de cara al Nacional Clausura.

En ese marco, los representantes locales obtuvieron 10 medallas: 4 de oro, dos de plata y otras cuatro de bronce, para configurar una estupenda performance y ser una de las delegaciones más prolíficas de la competencia.

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“A lo largo del año se disputan tres torneos provinciales que le suman 20 puntos al campeón de cada categoría. Al final de esos tres torneos de carácter provincial, el primer y el segundo de cada división clasifican al Nacional Clausura. Por eso los puntos que se sumaron son muy valiosos”, explicó Malaquías, orgulloso por la producción de sus pupilos.

“Todos los chicos trajeron medallas e hicieron un buen torneo, así arrancamos el año con muchos puntos para el ranking federativo”, agregó.

Damián Malaquías estuvo al frente de la delegación, acompañado por los coach nacionales Ramiro Santillán y Sonia Malaquías y el coach provincial Tania Avaca.

Al podio

En Ezeiza y frente a lo mejor de la provincia, la Escuela Municipal de Taekwondo de Pilar tuvo un gran nivel Deportivo, tanto que los 10 integrantes que viajaron se adjudicaron medallas, subieron al podio y sumaron buenos puntos.

Sofía Rodríguez se quedó con la medalla de oro en la categoría Juvenil cinturón Rojo de hasta 46 kilos, Alma Acosta también se colgó la medalla de dorada en Cadetas Rojo hasta 51 kilos, en tanto Milán Acosta fue oro en Juveniles Rojo hasta 63 kilogramos. El otro primer puesto pilarense fue para Marcos Acosta en la divisional Adultos A rojo hasta 58 kilos.

Las medallas de plata las ganaron Lucila Castañeda en Juveniles Rojo hasta 52 kilos y Ramiro Santillán en la categoría que agrupó a los Adultos Danes hasta 87 kilos.

Finalmente, la cosecha también incluyó cuatro medallas de bronce. Una la obtuvo Francesca Medina entre los competidores de la división Juveniles Rojo hasta 59 kilos, otra fue para Román Vuidepot en Juveniles Danes hasta 51 kilos, también fue Tercero Dylan Avaca en Juveniles Danes hasta 55 kilos y la otra se la quedó Sebastián San Juan en Adultos Danes de hasta 68 kilos,

“Ahora nos preparamos para el Nacional Apertura, que se va a realizar el fin de semana largo del 23, 24 y 25 de mayo con competidores de todo el país y todo estos pilarenses van a ser de la partida”, completó Malaquías.