Los alumnos de la Escuela Municipal de Taekwondo volvieron a brillar con luz propia en el marco de un reconocido y competitivo certamen de carácter regional. Se trata del tradicional Open de San Pedro, que recibió a artistas marciales de numerosos distritos de la provincia de Buenos Aires e incluso llegados desde otras zonas del país.

Al cabo de una jornada tan extensa como fructífera, la delegación local, comandada por el Maestro Damián Malaquías, obtuvo el trofeo por mayor cantidad de inscriptos y el Club Municipal Del Viso fue el ganador.

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En ese contexto, los representantes que viajaron desde Pilar sumaron 17 medallas de oro y 16 medallas de plata.

La delegación pilarense estuvo compuesta por alumnos de las sedes de la Escuela Municipal de Taekwondo que funcionan en los Clubes Municipales Del Viso, Luchetti, Manuel Alberti, Microestadio “Ricardo Rusticucci”, Villa Astolfi/Manzone y Lagomarsino.

“Queremos felicitar a todos los alumnos de cada club por la representación, el Open de San Pedro fue nuestra primera competencia 2026 y seguiremos proyectando a los chicos para las próximas actividades agendadas”, comentó Malaquías, quien fue acompañado durante la competencia por los profesores Ramiro San Juan, Iván Ibañez y Tania Avaca.

Uno por uno

La escuela que funciona en los Clubes Municipales Del Viso y Luchetti tuvo una performance de alto impacto y seis de sus alumnos se subieron a lo más alto del podio en sus respectivas categorías: Thiago Luque, Sury Acosta, Renata Quintana, Santiago Cepeda, Keyla Vico y Carla Hermosa.

Por su parte, se colgaron la medalla de plata los alumnos Plata, Estrella Acosta, Alex Roldán, Fátima Roldan, Pía Baigorria, Keila Silvero, Iván Romero, Jazmín Benítez, Thiago Ybañez, Tiziano Hermosa e Ian Berón.

El Club Municipal Alberti coronó a dos campeones: Bianca Trochuelo y Ramiro Rojas, mientras que el alumno de la escuela que funciona en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” se subió al podio gracias al subcampeonato obtenido por Martiniano Beliera.

El espacio que funciona en el Club Municipal Villa Astolfi/Manzone coronó a cuatro campeones como Benjamín Saavedra, Benjamín Mendieta, Jonathan Jiménez y Mateo Cruz, en tanto Bautista Márquez y Franco Galeano culminaron segundos y fueron subcampeones.

Finalmente, representando a la escuela que funciona en el Club Municipal Lagomarsino, los taekwondistas Sebastián San Juan, Marcos Acosta, Sofía Rodríguez, Francesca Medina y Alma Acosta se consagraron campeones, mientras que Ramiro Santillán, Dylan Avaca y Milán Acosta culminaron segundos.

