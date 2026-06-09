La Escuela Municipal de Taekwondo tiene presencia en todos los Clubes Municipales y entre todas las actividades que el especio lleva Adelante, también este año se han sumado los denominados Interpolis.

Se trata de encuentros periódicos y en sedes rotativas, en los que los alumnos y alumnas de varios Clubes Municipales disfrutan de una jornada de encuentro, experiencias compartidas y algo de competencia.

“El Proyecto es sumamente interesante y busca que los chicos de nuestros Clubes Municipales sumen experiencias, conozcan nuevos amigos y tambioén vayan adquiriendo, de a poco, lo que significa participar de un torneo algo más formal”, confió el director general de Deportes, Fernando Trillo.

En esta oportunidad, la actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Club Municipal Manuel Alberti “Ángel Di María” y además de los artistas marciales de la entidad anfitriona, participaron representantes de los Clubes Municipales Del Viso y Lagomarsino.

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“La actividad en conjunto hizo que los chicos pasaran una tarde completa de taekwondo. La disfrutaron mucho y corroborando eso, para nosotros el objetivo está cumplido”, destacó el coordinador del taekwondo local, Damián Malaquías.

“Los chicos demostraron compañerismo, disciplina y muchas ganas de superarse, valores que forman parte del camino del taekwondo. Pero lo más especial fue poder compartir cada momento con las familias de los chicos, que acompañaron con alegría, apoyo y una energía increíble”, sumó Malaquías, desnudando las metas esenciales de la iniciativa.

El próximo Interpolis se realizará el 20 de junio desde las 15 en el Club Municipal Peruzzotti, en donde confluirán deportistas de todas las edades de varios Clubes Municipales.