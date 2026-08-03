Los alumnos de la Escuela Municipal de Taekwondo dieron nuevas muestras de toda su capacidad y lo hicieron en un momento clave y en un certamen de alto nivel deportivo que empieza a marcar el rumbo de los próximos meses.

En las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Don Bosco, se disputó el Grand Prix clasificatorio al Torneo Nacional de Clausura, que tendrá lugar en las últimas semanas del año. Y allí, ocho pilarenses fueron grandes protagonistas de la jornada, dejando todo en el tatami.

La actuación pilarense fue tan destacada que la delegación sumó cuatro medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Y además cinco artistas marciales de la Escuela Municipal ya están clasificados para el Nacional.

“Estamos re contentos con este equipo de federados porque venimos hacienda una planificación desde diciembre 2025, no nos tomamos vacaciones y nos empezamos a manejar con una postura diferente. Tenemos un preparador físico y eso nos da un plus en el rendimiento. Los chicos son más fuertes y tienen más combustible a la hora de pelear.

En el circuito federado cuesta mucho llegar a la final y la están rompiendo”, analizó el coordinador de Taekwondo, Damián Malaquías.

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En la primera jornada del Grand Prix se coronaron campeones cuatro exponentes locales. Uno de ellos fue Román Vuidepot en la categoría Juveniles Danes hasta51 kilos, Lucila Castañeda entre las Juveniles cinturón Rojo hasta 52 kilos, Alma Acosta, que fue la ganadora en Cadetes Rojo hasta 51 kilos y Sofía Rodríguez en Juveniles Danes hasta 46 kilos.

Al mismo tiempo, Francesca Medina se consagró subcampeona en la divisional Juveniles Rojo hasta 59 kilos y Marcos Acosta en Adulto cinturón Rojo hasta 58 kilos.

Finalmente, Milán Acosta sumó buenos puntos al culminar tercero y colgarse la medalla de bronce en Juveniles Rojo hasta 63 kilos.

La delegación local en este certamen se completó con Dylan Avaca, quien dio pelea en la categoría Juveniles Danes hasta 55 kilos y llegó hasta los octavos de final. Va destacar que los ocho deportistas mencionados son alumnos del Club Municipal Lagomarsino.

“Román y Lucila, con perseverancia, conquistaron ese oro tan esperado. Francesca disputó sus dos combates lesionada, logrando los puntos necesarios para su clasificación directa. Con la clasificación ya asegurada, decidió no disputar la final para priorizar su pronta recuperación. Es un gran ejemplo de garra y responsabilidad”, destacó Malaquías.

Además de Medina, ya tienen su clasificación al Nacional confirmada los jóvenes Alma Acosta, Sofia Rodríguez, Marcos Acosta y Román Vuidepot. Milan Acosta está muy cerca de cumplir con ese objetivo, lo mismo que Dylan Avaca.

Más oros

Por otro lado, durante el segundo día del Grand Prix (que no repartió puntos de cara al Nacional), otras dos representantes locales se dieron el gusto de subir a lo más alto del podio en sus respectivas categorías. Una de ellas, Keyla Vico, que es integrante del Club Municipal Del Viso, se impuso en la divisional Cadete cinturón Verde hasta 44 kilos, en tanto Pía Baigorria, del Club Municipal Luchetti, venció en la categoría Infantiles cinturón Verde hasta 35 kilos.