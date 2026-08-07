Los alumnos de la Escuela Municipal de Skate, que es gratuita y depende de la dirección general de Deportes, volvieron a ser parte del campeonato más relevante que esa disciplina tiene en nuestro país.

Los chicos y las chicas que practican en el Skate Park de Presidente Derqui participaron de la 3° fecha de la Copa Argentina de Skate que se desarrolló en la plaza “Aráoz Alfaro” de la ciudad bonaerense de Monte Grande. Y lo hicieron de muy buena manera.

El certamen, que tiene varias fechas repartidas a lo largo de la temporada, es organizado por la Federación Argentina de Skateboarding y reúne a competidores llegados desde diferentes puntos del país e incluso de países vecinos.

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Vale recordar que en ese contexto, la Escuela Municipal de Skate es dueña de dos Copa Argentina en la historia reciente y en la próxima final nacional, el joven Mateo Serrudo debe defender el título logrado el año pasado.

En Monte Grande, como sucede en cada fecha de la Copa, la actividad estuvo dividida en las categorías Iniciantes, Intermedios y Avanzados en segmentos Sub 14 y Sub 18.

Los pilarenses no pudieron estar presentes en las dos primeras fechas del año por lo que la 3° fecha fue su estreno en la temporada 2026 y aunque dejaron todo en la pista y armaron muy buenas producciones, esta vez no lograron alcanzar los primeros puestos.

En esta ocasión, la delegación pilarense estuvo integrada por Mateo Serrudo, León Maidana, Santino Tecce, Emanuel Pintos Honores, Juan Rosset, Vicente Rosset, Cristian Colnik, Nehuén Chamorro, Manuel Olazábal de Fortuny, quienes fueron acompañados por el profesor Sergio Serrudo y un nutrido grupo de vecinos y amigos.

"Es la primera competencia en la que nos presentamos oficialmente como escuela ya que no pudimos participar de otro campeonato. La Copa Argentina es el evento más importante del skate nacional y para nosotros, es muy importante de cara a los Juegos Bonaerenses”, destacó el profesor Sergio Serrudo, uno de los docentes de la Escuela Municipal de Skate.

Los finalistas de cada fecha, como la de Monte Grande, automáticamente son finalistas de la gran final nacional que se disputa a año vencido. “Este año Mateo tiene que defender la copa que ganó en 2024 (2025), ya que este año se jugará la final del 2025 y creo que tenemos dos o tres finalistas más”, contó Sergio.

“A su vez, ya se está haciendo la Copa 2026. Pasaron tres fechas. Es importante poder participar en la mayor cantidad de fechas porque aseguramos finalistas para la gran final y además, al no contar con una liga interna que nos ayuda a estar activos, estas competencias hacen que los chicos puedan estar en ritmo”, sumó el entrenador.

Escuela Municipal

La Escuela Municipal de Skate depende de la dirección general de Deportes, es gratuita y funciona los sábados y domingo desde las 10 en el Skate Park de Presidente Derqui, ubicado en la intersección de Meisner y Vieytes.