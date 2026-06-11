El pasado fin de semana, se desarrolló la 2° fecha del Challenger Nacional para las Pruebas Combinadas en la pista sintética de La Plata, registrando una alta participación en varias categorías y presencia de marcas destacadas.

Y entre los mejores del país en la especialidad, dijo presente la Escuela Municipal de Atletismo con la participación de un grupo de alumnos que terminaron redondeando más que buenas prestaciones.

El más destacado fue el más experimentado de todos los que viajaron a la capital provincial, Nicanor Álvarez, quien fue de la partida en el Decatlón de la categoría U18.

El pilarense afrontó las pruebas de 100, 400 y 1500 metros, 110 metros con vallas, Salto en Largo, Alto y con Garrocha, Lanzamiento de Bala, Disco y Jabalina. Tras su presentación, acumuló 5058 puntos.

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El ganador fue el fueguino Ian Bianchi con 5633. Segundo acabó el porteño Marco De Luca (5380 puntos) y tercero el santafesino Gael Voisard (5290).

Por su parte, Pedro López Fusero, quien dio buena pelea en el Octatlón de la divisional U16. Participó en 80 y 400 metros, Salto en Largo, en Alto y con Garrocha, Lanzamiento de Bala y Jabalina y 110 metros con vallas.

El representante local totalizó 3114 puntos, mientras que el vencedor, el fueguino Timoteo Arteaga sumó 4356. La medalla de plata fue para el santafesino Benjamín Quintero con 3908 y el también representante de Santa Fe, Thiago Molinatto, se colgó el bronce con 3846.

El más jovencito de los que viajaron, Juan Vargas intervino en el Hexatlón de la categoría U14 y al acumular 1211 unidades se ubicó 11° en el clasificador Juan compitió en 80 metros, Lanzamiento de Bala y Jabalina, Salto en Alto y en Largo, 80 metros con vallas.

El podio lo protagonizaron Ian Sánchez de Bustamante (3289), Alejo Hasperue (2916) y Pedro Rosello Baraboglia (2395).

La jornada también constó de una serie de pruebas complementarias que también contaron con presencia de dos atletas de Pilar, quienes dieron pelea en las carreras de velocidad.

En la rama masculina, dentro de la prueba de 100 metros de todas las categorías, el pilarense Cipriano Barroso fue 5° con un tiempo de 12,54 segundos. El ganador fue Salvador Pierucci (11,53 segundos), segundo quedó Walter Sonda (11,95) y tercero Fausto Sáenz (12,29).

Por su parte, en los 80 metros llanos U14 y U16 femeninos, Micaela Luna fue 3° con 12,46 segundos, solo por detrás de Sofía Di Rosa (12,03) y Agustina Cores (12,16).

Escuela Municipal de Atletismo

La Escuela Municipal de Atletismo es gratuita y funciona los lunes, martes y jueves desde las 17 en el Polideportivo Municipal de Pilar. Las clases son dictadas por los profesores Valeria Paz y Pablo Chionetti y pueden participar vecinos y vecinas a partir de los 6 años y sin límite de edad.

La Escuela de Mini Atletismo (6 a 11 años) dicta sus clases los lunes y miércoles a las 17.30 y los jueves a las 17, mientras que la Escuela Municipal de Atletismo desarrolla sus entrenamientos los lunes y jueves a las 18 y los martes a las 17. Los interesados deben acercarse en los días y horarios de las prácticas.