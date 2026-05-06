Los chicos de la Escuela Municipal de Atletismo participaron del torneo efectuado en San Andrés de Giles en el marco de la inauguración de la primera pista corta de atletismo del país que está ubicada en el club El Frontón de esa ciudad.

Fue un certamen de alto impacto regional, con la participación de 135 atletas de diferentes categorías llegados desde distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, quienes configuraron una jornada de intensa actividad y muy buen nivel deportivo en 24 pruebas.

Los más destacados del equipo local fueron Elina Donnewald, quien se impuso en Salto en Alto U18, Mora Sarno que acabó 2° en los 60 metros U16, y Silver Peralta, quien obtuvo la medalla de plata en el Lanzamiento de Bala entre los Mayores.

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Dorada

En la rama femenina, la más destacada fue Elina Donnewald, quien se quedó con la victoria en la categoría U18 (Juveniles) al registrar un mejor salto de 1,50 metros y se subió a lo más alto del podio, profundizando su gran momento de forma.

Además, Donnewald fue 4° en la carrera de 60 metros de la divisional U18. Metió un tiempo de 9,01 segundos, en tanto la ganadora fue Agostina Zunino de Los Flamencos con 8,46 segundos.

En esa misma prueba Mia Giovanna Romero fue 7° con 9.46, Josefina Brunella Pascuarelli 8° con un tiempo de 9.78 y Sarah Abril Guzmán Malaver culminó 9° con 9.83 segundos.

El otro podio pilarense en la rama femenina se dio en la competencia de 60 metros de la categoría U16 (Cadetas). Lo materializó Mora Sarno, quien acabó 2° con una marca de 9,02 segundos. La ganadora resultó Juana Cepeda de Los Flamencos con 9,05 segundos. Por su parte, Micaela Luna quedó 6° con 9,56.

En esta misma categoría, Micaela Luna fue parte de la prueba de salto en alto, que terminó siendo dominada por Emma Bustamante de General Rodríguez con 1,45 metros.

Entre las mayores, Josefina Brunella Pascuarelli culminó 7° en la competencia de lanzamiento de bala con 6,93 metros y Mía Giovanna Romero terminó 9° con 4,56 metros. La ganadora fue la integrante del seleccionado nacional, Ornella Pérez, quien representa al club ciudad de campana y metió un disparo de 13,01.

Por su parte, Lucía Beliera se ubicó 10° en la prueba de salto en largo con un registro de 3,62 metros y fue 14° en los 60 metros con un tiempo de 10,02 metros. La vencedora de ambas competencias fue Malena Bustamante.

De plata

En la rama varonil, el mejor ubicado fue Silver Peralta, quien se lució en el lanzamiento de bala y al registrar 11,46 metros en su mejor intento, se posicionó 2° y se colgó la medalla de plata. Otro local, Mateo Ivaldi, fue 9°. El ganador resulto Simón Cáffaro de Ciudad de Campana con 12,02 metros.

La carrera de 60 metros la ganó Felipe Harthe de Goethe con un tiempazo de 7,00 segundos y nuestros chicos quedaron algo más atrás. Nicanor Álvarez fue 17° con 7,77 segundos, Daniel Luna quedó 18° con 7,78 y Peralta 19° con 7,91

Por último en el salto en largo el ganador fue Benjamín Aguilera de Quirón con 7,22 metros. Álvarez se ubicó 7° con 6,13 metros y Peralta 13° con 5,36 metros.

En la categoría U16 (Cadetes), Pedro López Fusero tuvo una gran actuación y quedó 4° en los 1000 metros con un crono de 3,28,47 minutos. El vencedor fue Bruno Romano de Universidad de La Plata con 3,05,95 minutos.

En la instancia de los 60 metros venció Agustín Astrada de Los Flamencos con 7,60 segundos, López Fusero terminó 4°con 8,70 segundos y Juan Vargas (que es categoría U12 y dio cuatro años de ventaja) terminó 7° con 10,97 segundos. Por último, en el salto en alto el oro fue para Dante Baldovino con 1,55 metros.