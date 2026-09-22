Desde hace ya varios años, el mes de septiembre está marcado en rojo para la agenda de la Escuela Municipal de Gimnasia Aeróbica, el espacio gratuito que comanda la profesora Alejandra Moyano y que depende de la dirección general de Deportes.

Es que ya es tradición que el espacio participe del torneo Nacional organizado por la Federación Argentina de Gimnasia Aeróbica (FAGA) aunque en esta oportunidad, la historia fue completamente diferente. E inolvidable.

Por primera vez, la instancia Regional del certamen se efectuó en el Microestadio Municipal "Ricardo Rusticucci" y las pilarenses brillaron sobre el escenario. Se presentaron seis equipos de los Clubes Municipales Luchetti y Tribarrial y todos consiguieron la clasificación para la Final Nacional a realizarse en noviembre.

“Ha sido una gran alegría y un enorme orgullo haber podido albergar este torneo y, por supuesto, el nivel que mostraron las chicas de nuestra Escuela Municipal y también sus padres, que se animaron al escenario y se lucieron. Fue estupendo y emocionante por lo que queremos felicitar a todas las chicas, la profesora Alejandra y todos los padres que acompañan de manera permanente”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

Puede interesarte

La competencia Regional reúne a los mejores equipos de esta zona del país quienes, ante una gran cantidad de público, demostraron todo su talento en las categorías TNA, Deportiva, Aerodance, Ritmos, Danzas y Ritmos Urbanos.

"Fue glorioso, fabuloso. Estoy muy orgullosa por lo que significa esto. Es un año difícil y la respuesta fue total. La ropa la hacemos de acuerdo a la música, los pasos, el pelo, el maquillaje y los padres nunca me ponen una piedra. Agradezco mucho la predisposición de todos y a la gente de la dirección general de Deportes por haber traído este evento a Pilar lo que nos permite estar más cerca y conectados", analizó la profesora Alejandra Moyano, aún emocionada por la actuación de sus alumnas.

Al Nacional

Este año, Pilar estuvo representado por la sede de la Escuela Municipal de Aeróbica que funciona en el Club Municipal Luchetti, que el año pasado se coronó campeón, sino también por la escuadra del Club Municipal Tribarrial, que tuvo un estreno de altísimo nivel

Las niñas del Club Municipal Luchetti brillaron, consiguiendo la clasificación en todas las categorías. Las villarosenses se quedaron con el primer puesto en Infantiles "A" Pre Elite, culminaron segundas en Infantiles "B" Elite y lo mismo en Infantiles "B" promocional.

Las niñas participantes de estas coreografías aeróbicas de competición son Delfina Klas, Sofía Rabassa, Lara Villaroel, Clara Mayeregger, Uma Reynoso, Catalina Rosas, Alma Quiroga, Xiomara Robledo, Julieta Aranda, Paloma Brito, Fátima Roldán, Jazmín Mereles, Ema Ortigoza, Emma Molina Bustamante, Emilia Halversen, Jazmín Carrizo, Nayda Garabito, Nancy Garabito, Ana Morinigo, Azul Morinigo, Lourdes Pinilla, Ana More, Moana Rabbia, Gianna Rabbia, Meddie Vargas, Ema García, Martina Ramírez y Ámbar Balmaceda.

También se subió al escalón más alto del podio el Trío Deportivo Aeróbica de Luchetti, que se coronó en la divisional Elite en una actuación sobresaliente. El equipo está conformado por Jazmín Mereles, Fátima Roldán y Emma Molina Bustamante.

El Club Municipal Tribarrial participó por primera vez, con mucho entusiasmo y compromiso de todas sus familias. "Presentamos un equipo de Infantiles "B" en Elite y finalizamos en el primer puesto", contó emocionada Ale Moyano.

Este elenco lo conforman Nicole Romero, Valentina Recalde, Rebeca Sierra, Aylén González, Rosa González, Rosmari Rosas, Sofía Bareiro y Magia Torancio.

El broche de oro de la delegación pilarense lo protagonizó el grupo de la categoría Adultos, que participó de Cumbia Cruzada en la división Elite y se quedó con el primer puesto. "Lo dieron todo, después de jornadas laborales o familiares coincidíamos todos para los ensayos. Comenzó todo como una hora de distracción y movimientos, con pasos sueltos hasta que un día armé la coreo, los preparé y les propuse presentarnos", confió Moyano.

La mayoría de los integrantes son del Club Municipal Luchetti pero también hay algunos del Tribarrial. La nómina la conforman Fabiana González, Alejandra Carbia, Susana Quinteros, Natalia Morales, Javier Roldán, Noelia Maciel, Claudia Fuchs, Marcelo Grillia, Romina Álvarez, Marisa Díaz, Georgina Peredo, Ana María Moyano, Elizabeth Leal, Sabrina Miranda, Aída Quintero y Graciela Duarte.

"Ahora a pensar en las finales nacionales de noviembre porque todos clasificaron altísimos puntajes. El año pasado llevamos un equipo y este año son seis. Como siempre, le pusimos todo y ahí están los resultados", cerró Moyano, quien no olvidó especialmente de "agradecer a mi familia, a mis hermanas Ana y Patricia que estuvieron muy presentes".

