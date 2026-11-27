No quedan dudas, la Escuela Municipal de Gimnasia Aeróbica es parte de la elite de esa disciplina a nivel nacional.

Los equipos condicidos por la profesora Alejandra Moyano suelen ser de los principales animadores de las competencias que se desarrollan en diferentes lugares del país y este, como locales, no fue la excepción.

Por primera vez, la final del torneo Nacional de Gimnasia Aeróbica organizado por la Federación Argentina de esa disciplina (FAGA) se efectuó en Pilar y nuestro distrito estuvo representado por seis grupos de altísima calidad.

Tan bueno fue lo de los representantes pilarenses, que acabaron el fin de semana con dos títulos nacionales y cuatro segundos puestos. Notable.

El torneo se llevó´a cabo en las instalaciones del Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” (el mismo lugar donde dos meses atrás se efectuó el Provincial clasificatorio) y reunió a cientos de deportistas llegados desde diferentes puntos del país.

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“Fue un jornada extraordinaria y es un gran orgullo que l a FAGA nos haya elegido para ser sedes de tan importante y tradicional competencia. Fue una alegría recibir a tantos deportistas y familias llegados desde todo el país y también la posibilidad de que los alumnos de nuestros Clubes Municipales vuelvan a medirse con los mejores del país”, destacó el director general de Deportes municipal, Fernando Trillo.

“Nuestras chicas, chicos y adultos mostraron una vez más todo su pasión, compromise y talent para preparer el evento de la mejor manera y subirse seis veces al podio. Felicitaciones para todos ellos, la profesora Alejandra Moyano y todas las familias que tanto acompañan a lo largo del año”, agregó Trillo.

Podios

Finalmente, el certamen nacional se llevó adealnte a lo largo de un sola jornada y por eso, en el “Rusticucci”, la acción comenzó bien temprano y se extendió hasta entrada la noche.En total, los asistentes disfrutaron de 143 coreografías.

Y en ese marco de excelencia, las chicas de a Escuela Municipal de Aeróbica redondearon una actuación de altísimo nivel.

El equipo de Cumbia Cruzada Adultos, integrada por alumnos de los Clubes Municipales Tribarrial y Luchetti, se coronó como el mejor del país en la categoría Elite, lo mismo que el elenco de la categoría Infantil “B” Elite del mismo Club Luchetti.

Otros cuatro elencos locales culminaron en la segunda posición. Se trata del equipo Infantil Elite del Club Municipal Tribarrial y las escuadras Infantil, Infantil “B” y el Trío (todas en la divisional Elite) del Club Municipal Luchetti.

“Fue un trabajo arduo y bueno. Este año tuvimos muchas satisfacciones y esperemos poder seguir trabajando para el año que viene tener la posibilidad de entrar a nivel mundial, que es lo que pretendemos con estos grupos”, reveló Moyano, muy emocionada. Vale resaltar que por ahora, a nivel mundial solo participan grupos de adultos para arriba y aún no hay categorías Infantiles