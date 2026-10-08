En la previa al Gran Premio de Singapur, Franco Colapinto mostró su emoción ante la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina de Fútbol.

En una entrevista que concedió al canal ESPN, el piloto pilarense contó que sintió tristeza al ver el último partido del 10 que se celebró el pasado martes en el estadio Monumental.

“Lloré un rato. Fue un momento emotivo para toda la Argentina. Creo que el que no se emocionó con la despedida de Leo, está mal. Suelo llorar por boludeces, pero esto no lo fue, tuvo sentido llorar”, declaró Colapinto.

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El día de la despedida, el piloto también publicó una historia de Instagram con la camiseta argentina y el número 19, en referencia al dorsal que utilizó Messi durante su debut mundialista en Alemania 2006.

Sobre la foto escribió "Adiós" y agregó emojis de un corazón, el número 10, una cara llorando y el símbolo de infinito.

Ambos deportistas tuvieron la posibilidad de conocerse en el marco del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, en el pasado mes de mayo.