La quinta edición de la Copa “Municipalidad de Pilar” de hockey femenino se desarrollará el sábado 21 de febrero en las instalaciones del Club Cerro Pilar y volverá a reunir a seis instituciones locales que participan de los torneos de la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped de Buenos Aires (AAHBA). El certamen contará con entrada libre y gratuita y se perfila como una de las principales citas del hockey femenino en el calendario deportivo del distrito.

La competencia tendrá como escenario la cancha del club anfitrión, ubicada en Las Truchas 1220, en la zona de Pilar Sur. Allí se concentrará toda la actividad de la jornada, que combinará encuentros oficiales y un partido inicial de carácter amistoso, en una propuesta pensada tanto para la competencia como para la difusión del deporte a nivel local.

En esta edición 2026, los equipos participantes serán Cerro Pilar, Atlético Pilar, Los Pinos, San Patricio, Sociedad Hebraica y Champagnat. Todos ellos integran la categoría Mayores femenino y compiten habitualmente en los certámenes organizados por la AAHBA, lo que le aporta al torneo un nivel competitivo sostenido y lo convierte en una instancia de preparación previa al inicio formal de la temporada.

Formato del torneo

Los seis conjuntos fueron divididos en dos zonas de tres equipos cada una. En cada grupo se enfrentarán todos contra todos, con dos partidos garantizados por equipo. La clasificación se determinará por la cantidad de puntos obtenidos y, en caso de igualdad, se recurrirá a la diferencia de gol. Los ganadores de cada zona accederán al partido final.

La Zona A estará integrada por Atlético Pilar, Champagnat y San Patricio, mientras que la Zona B quedará conformada por Cerro Pilar, Los Pinos y Sociedad Hebraica.

Programación

La jornada comenzará a las 9 con un encuentro amistoso entre la Escuela Municipal de Hockey y la Intermedia de Cerro Pilar. A partir de allí se dará inicio a la competencia oficial de la Copa.

El cronograma de partidos será el siguiente:

9.40: San Patricio vs. Champagnat (Zona A)

10.15: Sociedad Hebraica vs. Cerro Pilar (Zona B)

11.00: Atlético Pilar vs. San Patricio (Zona A)

11.45: Los Pinos vs. Cerro Pilar (Zona B)

12.30: Champagnat vs. Atlético Pilar (Zona A)

13.15: Los Pinos vs. Sociedad Hebraica (Zona B)

Una vez finalizada la fase de grupos, se abrirá un intervalo antes del partido decisivo. La final entre los ganadores de ambas zonas está programada para las 15.15, seguida de la premiación correspondiente al campeón y al subcampeón.

Cada encuentro tendrá una duración de 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15, lo que asegura un desarrollo ágil de la competencia y un mínimo de dos presentaciones para cada equipo participante.

La Copa “Municipalidad de Pilar” cuenta con antecedentes destacados en el hockey local. Sus primeras ediciones se disputaron entre 2011 y 2014, con tres consagraciones consecutivas de San Patricio y un título de la Asociación Deportiva Francesa. Tras más de una década sin realizarse, el certamen volvió a formar parte del calendario deportivo del distrito, consolidándose como un espacio de encuentro y competencia para el hockey femenino.