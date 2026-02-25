Se desarrolló una nueva edición de la Copa “Municipalidad de Pilar” de Beach Vóley, certamen organizado por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

La actividad se concretó en el sector destinado para deportes sobre arena del Polideportivo Municipal de Pilar y congregó a más de 120 jugadores y jugadoras provenientes de distintos barrios y localidades del distrito.

“Fue otra larga, intensa y hermosa jornada de deporte y encuentro entre adolescentes y jóvenes de todas las edades, en el marco de un torneo que ya es un clásico de cada verano como nuestra Escuela Municipal de Beach vóley”, destaco el director general de Deportes, Fernando Trillo.

La competencia se dividió en tres categorías, Sub 15, 17 y 21, para cada rama y se vieron encuentros de altísimo nivel deportivo. Fueron de la partida más de 60 duplas y, por el formato elegido, las que ganaron en su debut avanzaron por la Copa de Oro, en tanto las que perdieron en su primera presentación tuvieron la chance de tener revancha en la denominada Copa de Plata.

La jornada contó con la presencia del intendente Federico Achával, quien compartió algunos partidos y departió con muchos de los jugadores y jugadoras. “Como siempre, agradecemos la presencia y el acompañamiento del intendente Federico Achával y, por supuesto, a cada uno de los y las participantes y sus familias, que también acompañaron en buen número”, apuntó Trillo.

“El beach vóley es una de las disciplinas que más ha crecido en el país y nuestro distrito no es ajeno a ese fenómeno. Es más, a partir de nuestra Escuela Municipal de Beach Vóley se ha convertido es una de las referencias del beach en la región y no para de crecer”, sumó Trillo.

Campeones

En la categoría Sub 21 masculino, la acción de la Copa de Oro dejó como dupla campeona a la integrada por los reconocidos Tiziano Saffer-Tomás Castelli, quienes completaron una estupenda jornada y en la final derrotaron a Fabricio López y Dylan Niz.

Los campeones de la Copa de Plata fueron Mateo González-Juan López, en tanto el subcampeonato quedó en manos de Benjamín Zárate y Walter Brítez.

La acción de la divisional Sub 17 masculino también fue profusa y los merecidos campeones de la Copa de Oro fueron Jesús Santillán-Dylan Córdoba, que en el duelo decisivo dieron cuenta de Mateo Shueder y Elían González.

Por su parte, en la Copa de Plata se subieron al primer lugar del podio Julián Mayer y Lautaro Lugo, quienes dejaron atrás a la pareja conformada por Tiziano Mazucci y Lautaro Cuenca.

Finalmente, en la categoría Sub 15 masculino, la actividad se circunscribió a la Copa de Oro en la que se coronó como nuevo monarca del certamen al binomio Thiago Rojas-Axel Castillo, quienes relegaron a Thiago Saffer y Mauricio Benja, quienes culminaron como subcampeones.

En la rama femenina también hubo muchas parejas inscriptas y vio un nivel de juego más que interesante.

En la Copa de Oro de la categoría Sub 21 femenino festejaron Nicole González y Maia Santa Cruz, quienes completaron una jornada ideal luego de batir en la final a Carmela Zárate y Kiara Ortigoza.

Las campeonas de la Copa de Plata fueron Jazmín y Milagros Santos, en tanto el subcampeonato quedó en manos de Ema Ferreira y Pía Gómez.

La dupla integrada por Melany Rojas y Agustina Clavero se quedó con la corona en la Copa de Oro de la divisional Sub 17 femenino, relegando al segundo puesto a Milagros González y Sofía Medina.

En la Copa de Plata las mejores fueron Marly Simbron y Delfina Aredes, mientras que Valentina Huber y Camila Zárate culminaron segundas.

Por último, en la Copa de Oro de la categoría Sub 15 femenino el título fue a parar a manos de Sol González y Sofía Medina, en tanto el subcampeonato fue para Noha García y Victoria Leguizamo.