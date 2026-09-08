Mientras a la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses todavía le quedan varias jornadas de acción, entre este miércoles 9 y el jueves 10 se disputará la Etapa Inter Regional de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

Se trata del último filtro previo a la Final Provincial de Mar del Plata para los deportes que se disputan en equipos integrados por más de cinco jugadores, y los ganadores de esta fase accederán al viaje a La Feliz.

Como sucedió el año pasado, toda la actividad que opondrá a los campeones de las Regiones 6 y 8 se llevará a cabo en diferentes escenarios de la ciudad de San Pedro y en cada partido estará en juego, ni más ni menos, que un pasaje a Mar del Plata.

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"Estamos muy contentos y expectantes de lo que ocurre en la Etapa Inter Regional, porque hay muchos pasajes a Mar del Plata en juego y porque además se va a empezar a definir la constitución de nuestra delegación rumbo a esa ansiada Final Provincial, aunque todavía quedan varios Regionales por llevar adelante. No tenemos dudas que San Pedro nos dejará buenas noticias y que nuestros chicas y chicos dejarán, como siempre, bien sentado el prestigio de nuestro distrito", consideró el director general de Deportes, Fernando Trillo.

Pilar, que integra la Región, tendrá presencia en Hockey, Básquet, Sóftbol, Beach Handball, Fútbol, Futsal, Fútbol 5 y Fútbol Playa. Buena parte del programa se concretará este miércoles y todo lo ligado a las variantes del fútbol quedó para el jueves.

La Región 6 está conformada por Pilar, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, San Andrés de Giles, Carmen de Areco y San Antonio de Areco. Por su parte, la Región la integran San Pedro, Baradero, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Salto, Ramallo, Pergamino, Rojas, San Nicolás y Colón.

Agenda

Este miércoles 9 será una verdadera jornada polideportiva en San Pedro ya que se disputarán los tickets para viajar a Mar del Plata en numerosas disciplinas y Pilar dará pelea en definiciones de Hockey, Sóftbol, Básquet y Beach Handball.

En lo que respecta al Hockey habrá doble presencia pilarense. Por un lado se presentará el equipo de la categoría Sub 16 femenino de la Deportiva Francesa, que a partir de las 11 se medirá con Arrecifes en la cancha del Club Náutico San Pedro. Por su parte, la escuadra masculina de la categoría Sub 18 del Club Municipal Del Viso enfrentará a San Nicolás en el predio del Club Mitre desde las 10.

El Sóftbol tendrá acción en el Estadio Municipal San Pedro y allí, la formación de la divisional Sub 18 femenina de las Black Bulls de Derqui irá en busca del pasaje a la Final Provincial frente a San Pedro. El cotejo comenzará a las 11.30.

Las arenas del Club Náutico Pedro albergarán las finales del Beach Handball y Pilar tendrá presencia en la categoría Sub 16 femenina, en la que el elenco de la Escuela Municipal de Handball jugará desde las 11.30 por el ticket a "La Feliz".

Finalmente, también tendremos doble chance en el Básquet ya que los equipos de las categorías Sub 17 y 15 Libre del Club Presidente Derqui se batirán a duelo con sus similares de San Nicolás. Ambos partidos se jugarán en el Club Mitre, con salto inicial a las 14 y a las 15,20, respectivamente.

Jueves

Para el jueves se programó toda la actividad ligada a las diferentes modalidades del fútbol. El Fútbol 5 (exclusivamente femenino) pondrá en escena un triple mano a mano con los representantes de San Pedro ya que habrá acción en las categoría Sub 18 (Escuela Secundaria N° 6 de Peruzzotti a las 10), Sub 16 (Escuela Secundaria N° 18 de Agustoni, desde las 11) y Sub 14 (Escuela Secundaria N° 10 de Manuel Alberti, a las 12) en las canchas ubicadas en la calle Bartolomé Mitre 3030.

También Pilar tendrá tres conjuntos en la definición del Futsal, que se efectivizará en el Estadio Municipal San Pedro. En la división Sub 16 Escolar Abierta, Pilar, representado por la Escuela Secundaria N° 6 de Peruzzotti, chocará con Ramallo a partir de las 11, en el Sub 15 masculino, los chicos del Club Municipal Del Viso irán contra San Pedro a las 13, mientras que las chicas de Gauchitos Pilarica del Sub 15 femenino se toparán con San Nicolás con pitazo inicial a las 14.

El Fútbol Playa tendrá su definición en el Club Náutico San Pedro, donde el Sub 18 femenino de Gauchitos Pilarica se topará con San Pedro a partir de las 13, mientras que a las 12.30 está previsto el atractivo choque entre Pilar y San Pedro por la final del Sub 14 femenino Libre del Fútbol 11. Ese cotejo se llevará a cabo en el predio del Club Mitre.