En la vecina ciudad de Mercedes se disputaron los encuentros correspondientes a la Etapa Regional de Tenis de Mesa de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

Fue una jornada de intensa actividad deportiva entre los mejores exponentes de los 10 distritos que integran la Región 6 y en ese marco, los representantes locales construyeron muy buenas performances.

El más destacado de todos los nuestros fue Iñaki Beltrando, quien se coronó campeón en la categoría Sub 16 y estará en la Final Provincial de Mar del Plata por tercer año consecutivo.

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“Más allá de los resultados y también tomando en cuenta esos marcadores, este año los Juegos Bonaerenses demostraron que el Tenis de Mesa de Pilar sigue creciendo a muy buen ritmo. La Etapa Local tuvo un gran número de participantes y muy buen nivel y los ganadores de esa fase jugaron muy bien el Regional, disfrutando de una linda jornada y midiendo fuerzas con jugadores de gran valía”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

La gran alegría de la delegación pilarense la protagonizó Iñaki Beltrando, que se coronó una vez más como el mejor de la Región 6 y firmó su acceso a la ciudad de Mar del Plata. En el duelo decisivo, Iñaki le ganó con contundencia y por 3 sets a 0 a los representantes de Mercedes, Carmen de Areco y General Rodríguez.

Será la cuarta participación consecutiva de Beltrando en la Final Provincial, recordando que en 2024 se adjudicó la medalla de bronce tras una estupenda actuación.

Otros dos deportistas pilarenses quedaron cerca de cumplir con el mismo objetivo. Uno de ellos fue Facundo Di Giorno, que es alumno del Instituto Parroquial de Pilar y también saltó de categoría. Facundo participó en la Sub 16, cayendo por 3 sets a 1 frente al luego campeón Mercedes.

Por su parte, Santino Staffolani, que también es alumno del Instituto Parroquial de Pilar, fue de la partida en la divisional Sub 14 y cedió en la instancia de semifinales frente a Luján.