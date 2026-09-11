En distintos escenarios de la ciudad de San Pedro se llevó a cabo la segunda y última jornada de la Etapa Inter Regional de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires, que opuso a los campeones de las regiones 6 y 8.

Y en ese contexto, Pilar tuvo varios motivos de festejo ya que el equipo de Fútbol Playa Femenino Sub 18 de Gauchitos Pilarica, la escuadra de Futsal Sub 16 masculino de la Escuela Secundaria N° 6 del barrio Peruzzotti y el elenco de Fútbol 5 Sub 18 del mismo colegio, ganaron sus partidos y avanzaron a la Final Provincial.

El Inter Regional es el último filtro previo a la Final Provincial de Mar del Plata para los deportes que se disputan en equipos integrados por más de cinco jugadores, y los ganadores de esta fase acceden al viaje a La Feliz.

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"Se terminó el Inter Regional y el balance más que positivo. Fueron dos jornadas intensas, de mucha actividad y muy buenas noticias para nuestros chicos y chicas. Felicitamos a todos y todas nuestras representantes y a los que ganaron y clasificaron, todo el éxito en el viaje a Mar del Plata", indicó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

La Región 6 está conformada por Pilar, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, San Andrés de Giles, Carmen de Areco y San Antonio de Areco. Por su parte, la Región la integran San Pedro, Baradero, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Salto, Ramallo, Pergamino, Rojas, San Nicolás y Colón.

Fútbol Playa, Futsal, Fútbol 5

El equipo de Fútbol Playa de la categoría Sub 18 femenino de Gauchitos Pilarica confirmó su favoritismo y despachó a San Pedro por un contundente 6 a 0, en un duelo llevado adelante en las instalaciones del Club Náutico Zárate. Las pilarenses manejaron el trámite del duelo de principio a fin, ganaron con total autoridad y van por todo a Mar del Plata.

La escuadra conducida por Magalí y Roque Benítez formó con Rosmery Núñez, Valeria Brest, Camila Aguirre, Betiana Alfaro, Delfina Retamar, Alma Valdez, Zaira Díaz, Kiara Pérez, Erika Pérez y Ruth Rojas.

Los equipos de la Escuela Secundaria N° 6 del barrio Peruzzotti disfrutaron de una jornada histórica para ese colegio ya que los dos elencos que viajaron a San Pedro ganaron sus partidos y se ganaron el derecho a participar de la Final Provincial de Mar del Plata.

Uno de ellos fue el conjunto de la divisional Sub 16 Masculino Escolar Abierta, en la que los pilarenses, dirigidos por el profesor Luís Cabrera, le ganaron claramente a Ramallo por 5 a 2. el equipo alistó a Tomás Benítez, Santiago Aranda, Tobías Duarte, Mateo Ayala, Jonatan Duarte, Joaquín Galeano, Bautista Galeano, Nilo Fernández y Fabricio Pérez.

La otra es la escuadra de la categoría Sub 18 femenino del Fútbol 5, que también se midió con San Pedro y también ganó con holgura y suficiencia por 6 a 2 para tener su primera vez en "La Feliz". Las chicas de nuestro distrito formaron con Martina López, Valentina Salto, Lara Pereyra, Mía Sánchez, Yaquelin Cabrera, Beatriz Matacabrera, Estefanía Vianqui, Juliana Toledo y Morena Cuello.

El cuadro de victorias se completó con la goleada del equipo de la categoría Sub 16 femenino de Fútbol 5 de la Escuela de Educación Secundaria N° 18, que se sacó rápidamente todos los nervios y doblegó por un contundente 4 a 1 a San Pedro.

El conjunto local alistó a Kiara Rolón Portillo, Mía Aguirre, Belén Chaparro, Alma Zeller, Ainara Basualdo, Aimara Villarubia, Paola Portillo Toledo, Victoria Sanabria Gómez, María Cristaldo y Yanina Rolón.

En la puerta

La segunda jornada de la Etapa Inter Regional también dejó algunas derrotas de conjuntos de Pilar que se quedaron a las puertas de llegar a la instancia decisiva del campeonato.

Uno de ellos fue el Sub 15 femenino Libre del Futsal de Gauchitos Pilarica, que le dio pelea a San Nicolás pero terminó cediendo por un ajustado 1 a 0. La alineación pilarense tuvo en cancha a Bárbara Lezme Santander, Tatiana Carabajal, Megan Serrano, Eugenia Escobar, Alma Suárez Berdichevsky, Bianca Dulio y Mía Holm.

También en el Futsal, la división Sub 15 Masculino Libre del Club Municipal Del Viso se topó con San Pedro y en un duelo repleto de emociones, termino perdiendo por 3 a 1. Este equipo, dirigido por Ricardo Odato, formó con Agustín Rosales González, Uriel Cañete, Sebastián Leguizamón, Maximiliano Parrado, Mateo Alderete, Bautista Godoy, Benjamín Bravo y Bruno Ruiz Díaz.

En el Fútbol 5, el elenco de la categoría Sub 14 femenino de la Escuela Técnica N° 2 de Derqui cayó frente a San Pedro y tampoco logró cristalizar la ilusión de llegar a Mar del Plata. Esta formación la dirigió Toto Marcos y la integraron Mariana Domínguez, Martina Guzmán, Jennifer Sosa, Valentina Nieva, Naomí Duarte y Francesca Bustamante.

Finalmente, en la cancha del Club Mitre, se llevó a cabo la final de la categoría Sub 14 Libre femenino y el equipo de Derqui cayó frente a San Pedro por 4 a 1. Esta escuadra la conformaron Paloma Pineda Acosta, Sabrina Sersén, Kiara Brandán, Bianca Godoy Aguero, Juanita Jara Chain, Valentina Molinari, julieta Escudero, Megan Aquino, Brisa Cáceres, Érica Frutos Gómez, Francesca Calderón, Isabella Ochoa y Romina Martínez Carrera.