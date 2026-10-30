La delegación de Pilar sumó 32 medallas en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026, disputada en Mar del Plata, y fue el distrito con más podios de la Región 6. Con 4 de oro, 15 de plata y 13 de bronce, el Municipio terminó 13° en el total de preseas, detrás de apenas doce distritos.

Una delegación de 470 personas

Pilar viajó a la ciudad balnearia con 470 integrantes, una de las presencias más numerosas del certamen, que reunió a más de 30.000 participantes. Con las 32 medallas, superó en cuatro la cosecha del año pasado.

Un medallero que ordena por oros

El ranking general de los Juegos ordena a los distritos según la cantidad de medallas de oro, y allí Pilar quedó 53° entre 135 municipios. Esa tabla la encabezó Quilmes, con 40 de oro, 11 de plata y 9 de bronce, algo que no ocurría desde hacía más de una década. Lomas de Zamora fue segundo (38, 14 y 14), Avellaneda tercero (35, 11 y 10), Almirante Brown cuarto (31, 16 y 6) y La Matanza quinto (29, 25 y 26).

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Ha sido otro muy buen año, estamos contentos y orgullosos

El director general de Deportes municipal, Fernando Trillo, valoró el desempeño de la delegación: “Ha sido otro muy buen año, estamos contentos y orgullosos”, sostuvo.

Al ponderar el resultado, Trillo también se refirió a la diferencia entre ambas tablas. “Este año no se nos dieron muchas medallas de oro pero superamos el número de preseas conseguidas el año pasado y en cuanto al total de medallas, haber terminado 13° es un logro enorme”, subrayó.

Han podido disfrutar de una experiencia única

Sobre los participantes, el funcionario indicó: “Pasó otro año y estamos muy contentos y, fundamentalmente, orgullosos de nuestros jóvenes y adultos mayores. Todos ellos tuvieron grandes presentaciones en la Final Provincial y, más allá de los podios y las medallas, han podido disfrutar de una experiencia única”, destacó.

El ranking por total de medallas

Al contar todas las preseas, el escenario cambia y Pilar sube al puesto 13. Los cinco primeros de ese listado son La Matanza (80), General Pueyrredón (75), La Plata (68), Lomas de Zamora (66) y Quilmes (60).

Pilar, primero en la Región 6

Entre los distritos de la Región 6, Pilar fue el que más medallas obtuvo, con una marcada diferencia. General Rodríguez sumó 21, Mercedes 19, Chivilcoy 17 y Luján 13. Más atrás quedaron Suipacha con 3, San Antonio de Areco y Carmen de Areco con 2 cada uno, y San Andrés de Giles y Exaltación de la Cruz con 1 cada uno.

Dónde llegaron las medallas

De las 32 preseas, 30 llegaron en disciplinas deportivas y 2 en actividades culturales. Además, 24 fueron para atletas o equipos integrados por alumnos de las Escuelas Municipales Deportivas.

El deporte para personas con discapacidad (PCD) aportó 18 medallas, en atletismo, natación y fútbol. Todas fueron obtenidas por integrantes del Programa Municipal de Entrenamiento para Atletas con Discapacidad y Unificados.

Las cuatro medallas de oro fueron para Luján Gómez (natación PCD), Isabella Ferrando (atletismo), Juanita Villaverde (atletismo PCD) y Dylan Lazaeta (natación).

Sobre el cierre, Trillo también se refirió al trabajo del Ejecutivo local. “Fue otro año positivo a nivel resultados. Quedamos algo retrasados en el medallero general porque las que ordenan ese listado son las de oro pero a la hora de contar el total de medallas, volvimos a estar entre los top de la provincial. Como lo venimos repitiendo, eso no hace más que exaltar el trabajo que viene haciendo el intendente Federico Achával, con la creación y la puesta en valor de los Clubes Municipales y, acercándonos permanentemente a las instituciones”, añadió.