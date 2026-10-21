El segundo día de competencias en Mar del Plata trajo una lluvia de medallas para la delegación de Pilar que participa de la Fina Provincial de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses.

Es que nuestros representantes se adjudicaron 12 medallas. 1 de oro, 8 de plata y 3 de bronce para empezar a subir en el medallero de la competencia.

La particularidad es que todas esas preseas fueron conseguidas por deportistas con discapacidad. Ocho de ellas llegaron desde la natación PCD y las otras desde el Atletismo PCD.

“Fue una nueva gran jornada. El día se fue poniendo gris y frío a medida que avanzó la jornada, pero para nosotros fue un día intenso y productivo. Nuestros chicos pudieron disfrutarlo y quienes saltaron a la cancha lo hicieron de la mejor manera. En especial, nuestros nadadores y atletas PCD, que volvieron a dejar bien claro su talento y el gran trabajo que se hace a lo largo de todo el año”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

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La Natación PCD tuvo un día para la historia con 8 medallas conseguidas en el agua de la pileta panamericana “Alberto Zorrilla”. Las más destacada fue la de oro que materializó Luján Gómez, quien se impuso en los 50 metros espalda de la división S8 y se colgó la presea dorada.

Otros cinco nadadores se subieron al segundo escalón del podio y obtuvieron la plata. Se trata de Melina Escudero (50 metros Libre de la divisional S9), Alcides Pedroso (50 espalda S8), Eduardo Heffling (50 libre S4), Theo Ferreyra (50 libre de la categoría Sub 16 S7) y Alan Caballero (50 pecho S b 6).

Además, desde el agua llegaron otras dos medallas de bronce. Una se la colgó Elías Pereyra en los 50 metros libre S15 y la otra Joscelyn Rojo en los 25 metros libre S15.

Por su parte, el Atletismo PCD cerró su jornada con una muy buena cosecha de cuatro medallas. Amanda Ríos se quedó con la presea de plata en el Lanzamiento de Bala Visual 12 para mayores de 16 años, Jorge Merlez venció en el Lanzamiento de Bala Visual 12 mayores de 16 años, en tanto Elba Martínez también finalizó segunda, pero en la categoría Visual 11 mayores de 16 años.

Por su parte, Luna Radaelli se adjudicó la medalla de bronce en la competencia de Salto en Largo PC 37 mayores de 16 años.

En racha

El Básquet 3x3 Sub 18 del Club Presidente Derqui consiguió su segundo triunfo al vencer a Bahía Blanca por 18 a 9 y mañana se jugará el pase a semifinales en un mano a mano con La Matanza. Por su parte, en el Básquet Femenino, la escuadra del Club Derqui de la categoría Sub 15 Libre se repuso de la caída inicial y le ganó 40 a 22 a Junín y tiene chances de clasificar. Mañana se jugarán todo contra el líder Vicente López.

El Fútbol Playa dio otra muestra de su poderío al derrotar a Patagones por un contundente 3 a 0 que lo dejó como único puntero de su grupo. Este jueves irá por el ticket a semis frente a Benito Juárez.

El equipo de Fútbol 5 Femenino Sub 18 de la Escuela Secundaria N° 6 del barrio Peruzzotti goleó a Moreno por 4 a 0 y quedó a un paso de la clasificación. Por el contrario, la escuadra Sub 16 de la Secundaria N° 18 de Agustoni perdió 1 a 0 ante Tigre.

El Fútbol PCD también disfrutó de una jornada de excepción, con cuatro victorias en igual cantidad de partidos. El Femenino Sub 16 goleó a Escobar 8 a 0 y lidera su grupo, lo mismo que equipo de Mayores de 17 años, que esta vez superó a Tigre por 4 a 0

Los equipos masculinos debutaron de la mejor manera. El del Nivel “A” venció 2 a 0 a Almirante Brown, en tanto el de Síndrome de Down batió en un partidazo a Tigre por 5 a 4

En el Atletismo, Lucila Stuven, alumna del colegio Los Robles fue segunda en su serie de los 100 con vallas Sub 18 y se clasificó para la final del viernes. Felipe Brunengo, del Colegio Santa María, quedó 10° en el Salto en Largo Sub 14 con 4,41 metros como mejor marca. Finalmente, Valentina Feminnella de Tel viso quedó 4° en su serie de los 300 metros Sub 16 con un crono de 47,66 segundos.

El derquino Santino Tecce, de la Escuela Municipal de Skate, fue 5° en la competencia Sub 16 de Skate, en tanto Alison Sánchez quedó 7° en la competencia de la categoría 4° “C” del Patín. Alison es alumna del Club Municipal Lagomarsino.

Complicados

Varios elencos y deportistas locales no pudieron cantar victoria este miércoles y quedaron complicados de cara a la clasificación.

El Beach Voley se midió con el gran candidato, General Pueyrredón y pese a jugar buen partido cayó 21-5 y 21-15, en tanto el Futsal masculino Sub 16 de la Secundaria N° 6 de Peruzzotti no pudo con San Miguel y perdió 4 a 0. Este jueves cerrará con Monte.

En las canchas del Club Náutico de Mar del Plata se jugaron los partidos de la 2° fecha del Tenis. El doble Sub 14 integrado por Serafín Sigmaringo y Juan Vicente Distefano cayó ante Alberti por 7-5 y 6-4 y mañana cerrará la zona cruzándose con General Pueyrredón. Por su parte, el dobles Sub 16 de Fausto Marino Albamonte y José Bernauth cedió frente a Azul por un doble 6-4 y este jueves enfrentará a San Pedro desde las 11.

El equipo de Hockey femenino Sub 16 de la Deportiva Francesa fue sorprendido por su similar de Azul, que le ganó por 2 a 0. Este jueves a las 13.30 se jugará sus chances frente a La Plata.

En el Tenis de Mesa, Iñaki Beltrando le dio dura lucha al calificado representante de Coronel Rosales pero terminó perdiendo 3 a 0.

Adultos Mayores

En cuanto a la actividad deportiva de los Adultos Mayores, Haydee Huisi se clasificó a la Etapa Final de la disciplina Sapo al quedar 3° en su zona con 840 puntos. Las finales serán este jueves a partir de las 9.

Los equipos de Newcom tuvieron un miércoles de resultados dispares. La categoría para Mayores de 70 años le ganó por 2 sets a 0 a Dolores (15-8 y 15-9) y mañana a las 8.30 se medirá con Coronel Suárez.

Por el contrario, la escuadra de Mayores de 60 años cedió por 2 a 1 ante Ramallo (15-10, 14-16 y 10-17. Mañana completarán la zona chocando con General Lamadrid a las 8.30.

En el Tejo, la pareja de la divisional Masculino “A” (Carlos Marchini y Oscar Sain) perdió ante Las Flores por 15 a 6, mientras que la de la categoría Mixto “A” (Marcelino Luques y Claudina Torres) cayó 15 a 2 ante San Martín.

La pareja del Pentatlón femenino integrada por Guillermina Rojas y Silvia Paz completó su actuación. Sumaron 59 puntos el primer día y 60 el segundo, sin poder acceder a las finales.

La dupla de Orientación masculina integrada por Jorge Ruiz Díaz y Héctor Vitale finalizó 4°, mientras que la de Truco Mixto (María Ojeda-Oscar Muñoz) superó 40-31 a La Plata y salió 3° en su zona.

La dupla de Bochas masculino (Carlos Leiva-Gustavo Vargas) venció 10 a 0 a Florentino Ameghino y buscará la clasificación ante La Plata.