Mientras se disputan las últimas disciplinas de la instancia local, avanza el desarrollo de la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia.

En este caso, durante un par de jornadas, cuatro locaciones de nuestro distrito albergaron la competencia regional del Futsal, actividad que fue organizada por el municipio de Pilar a través de la dirección general de Deportes y se llevó a cabo en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticuccu” y los Clubes Municipales Tribarrial y Peruzzotti y Luchetti.

El certamen se concretó para las modalidades Libre y Escolar y congregó a los campeones de los 10 distritos que integran la Región 6: Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, San Andrés de Giles, Carmen de Areco y San Antonio de Areco.

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Y en ese marco, dos escuadras masculinas que representaron a Pilar ganaron con autoridad sus torneos y avanzaron a la fase Inter Regional, la última antes de la final Provincial. Se trata del equipo de la categoría Sub 16 Escolar Abierta y el de la divisional Sub 15 Libre.

“Esta competencia de la Etapa Regional de Futsal fue un desafío importante para todo el equipo de Deportes y fueron dos jornadas más que interesantes. Jornadas de encuentro para todos los futbolistas y de muy buen nivel deportivo, reafirmando que la Región 6 del certamen es una de las más fuertes de la provincia en esta disciplina”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

Pilar por dos

En el Club Municipal Peruzzotti se disputó el certamen de la categoría Sub 16 Escolar Abierta y la acción fue dominada por completo por el equipo de la Escuela Secundaria N° 16 del mismo barrio Peruzzotti se coronó en su tercer intento por adjudicarse el título regional y quedó a un partido de Mar del Plata.

Los pilarenses, dirigidos por el profesor Luís Cabrera, vencieron a Exaltación de la Cruz en su debut y luego a Mercedes, para toparse en la final con General Rodríguez, al que derrotaron por 3 a 1.

El equipo formó con Tomás Benítez, Santiago Aranda, Tobías Duarte, Mateo Ayala, Jonathan Duarte, Joaquín Galeano, Nilo Fernández y Fabricio Pérez.

El otro conjunto de Pilar que se consagró campeón fue el de la categoría Sub 15 masculino Libre, cuya competencia se concretó en el gimnasio principal del Club Municipal Tribarrial. La formación ganadora representó al Club Municipal Del Viso y en el pleito por el título superó con autoridad al representativo de Chivilcoy por 4 a 2.

En la misma divisional Sub 15 Libre pero en la rama femenina, Gauchitos Pilarica tuvo una gran performance superando a Carmen de Areco por 8 a 2 pero en la final empató sin goles con Luján y cayó en una dramática definición por penales.

La categoría Sub 14 Escolar Abierta llevó adelante su torneo en el Club Municipal Luchetti y los chicos de Pilar, que estuvo representado por el equipo de la Escuela Secundaria N° 10 de Manuel Alberti, llegaron hasta la final, instancia en la que cedieron frente a Luján.

Por su parte, en la categoría Sub 18 Escolar Abierta el campeón fue General Rodríguez, que en la final derrotó ampliamente y por 5 a 1 a San Andrés de Giles. El elenco de la Escuela Secundaria N° 15 de Del Viso perdió 3 a 2 en semifinales ante Giles, redondeando un buen torneo.

Todos los conjuntos campeones se clasificaron para la instancia Inter Regional, que se celebrará en San Pedro el 10 de septiembre.