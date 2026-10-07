En las últimas horas ha llegado a su fin la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires, y ahora solo resta mirar hacia Mar del Plata.

Y una de las últimas disciplinas que desarrolló su competencia regional y determinó los clasificados a la Final Provincial fue la denominada "Bonaerenses en Carrera", que no es otra cosa que una prueba de 10 kilómetros.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Pilar y congregó a los ganadores de los 10 distritos que integran la Región 6: Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, San Andrés de Giles, Carmen de Areco y San Antonio de Areco.

En ese marco, los representantes locales tuvieron una performance más que destacada, dominando la actividad prácticamente por completo.

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En la rama masculina de la categoría Juveniles el más veloz fue Ezequiel Useche, quien completó los 10K más rápido que todos los demás participantes, se colgó el título regional y aseguró su viaje a Mar del Plata.

La acción de la categoría reservada para los atletas con discapacidad volvió a imponerse Iván Bruno, que es integrante del Programa Municipal de Entrenamiento para Atletas con Discapacidad y Unificados y tendrá una nueva experiencia en "La Feliz".

Por último, en la categoría Adultos Mayores, el experimentado Marcelo Barbero consiguió la victoria entre los caballeros y tendrá su tercera participación en la Final Provincial. Por el contrario, entre las damas, la ganadora fue Sara Pérez, quien en este edición se estrenará en Mar del Plata.

Sin Mardel

En los últimos días del Regional también se completaron dos disciplinas en las que los representantes locales dieron pelea, tuvieron buenas producciones pero no lograron clasificar a la Final Provincial, que se sustanciará del 19 al 23 de octubre en Mar del Plata.

Una de ellas fue la Gimnasia Artística, que se llevó a cabo en la ciudad de Carmen de Areco. Allí, nuestro distrito se vio representado por dos conjuntos del Gimnasio Elite, que exhibieron buena parte de su talento y terminaron en posiciones de privilegio.

En el Nivel 1 de la categoría Sub 15, la escuadra local la conformaron Valentina Broggi, Sara Correa y Valentina Acosta, mientras que en el Nivel 2 de la misma divisional participaron Isabella Maidana, Catalina Cora Galarce y Alegra Aguirre.

También en Carmen de Areco se concretó la competencia de Pelota-Paleta, en donde la camiseta de Pilar se la pusieron Fernando Ramassa y Daniel Santaliz, quien dieron batalla en la categoría Adultos Mayores aunque terminaron cediendo en un ajustado compromiso.