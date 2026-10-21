En el marco de una jornada fresca, pero en la que el sol brilló a pleno en Mar del Plata, se desarrolló el inicio de la acción deportiva de la 35° edición de la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses. Y los representantes de Pilar redondearon una buena primera jornada.

En la playa Varese, el equipo Sub 18 femenino del Fútbol Playa de Gauchitos Pilarica se estrenó con victoria por 1 a 0 frente a Saladillo y ratificó su condición de candidato, mientras que, a pocos metros de allí, la pareja de la categoría Sub 16 de Beach Voley integrada por Jesús Santillán y Santino Córdoba materializó una gran victoria por 2 a 0 ante Campana.

El conjunto de la divisional Sub 16 de Hockey femenino de la Deportiva Francesa se impuso por 2 a 1 ante Lomas de Zamora en un gran partido, en tanto el Tenis tuvo una e cal y una de arena. El Dobles Sub 14 formado por Segundo Sigmaringo y Juan Vicente Distefano venció por 6-3 y 6-4 a Tres de Febrero. El Dobles Sub 16 de Fausto Marino Albamonte y José Bernauth perdió 6-3 y 6-4 con Pellegrini.

Puede interesarte

También fue muy bueno el inicio del Fútbol para personas con discapacidad (PCD). Este martes se presentaron los dos equipos femeninos: el Sub 16 le ganó a La Plata 6 a 1 y el de Mayores de 17 años doblegó a Merlo 1 a 0.

El Fútbol 5 femenino tuvo un día de excepción en el Club Banco Provincia. El Sub 16 de la Escuela Secundaria N° 18 derrotó a Guaminí por 3 a 1 y la escuadra de la Escuela Secundaria N° 6 de Peruzzotti se impuso 1 a 0 ante Ezeiza.

En la Natación PCD los primeros pilarenses en saltar a la pileta fueron Simón Fontán y Germán Topke, quienes completaron buenas faenas, pero no lograron subir al podio.

Más resultados

Bien temprano, en la Pista Panamericana “Justo Román”, comenzó la actividad del Atletismo. Clara Jáuregui, que es alumna de la Escuela de Atletismo TelViso, fue 6° en la final de los 1200 metros Sub 14 Libre. Clara, que tiene 12 años y le dio dos de ventaja a todas sus competidoras, registró 4,18,28 minutos, su mejor marca personal.

En los 80 metros Sub 14 Escolar, Guillermina Dariozi, del colegio Brick Towers, culminó 3° y avanzó a la final del jueves, lo mismo que en los 80 metros Libre, Matilda Beunza, quien terminó 3° y también estará el jueves en su final.

El Acuatlón tuvo su jornada dedicada al programa femenino. En el Sub 14, Amanda Guerrero, fue 13° tras una exigencia de 100 metros de natación y 1 kilómetro de pedestrismo. Las otras dos divisiones tuvieron un recorrido de 400 metros en el agua y 3 K a pie. En Sub 16, Joana Rojas fue 6°, la misma posición que ocupó Manuela Seminaro en Sub 18. Las tres son alumnas de Ando Nadando.

El Sub 18 masculino del Básquet 3x3 del Club Presidente Derqui debutó con un triunfazo por 15 a 13 frente a Lamadrid, que lo pone en carrera por la clasificación. Por el contrario, el equipo de la categoría Sub 15 Libre del Básquet Femenino del mismo Club Presidente Derqui cedió 35 a 29 frente a Berisso.

En el Skate Park de la Bristol, Santino Tecce tuvo su primera jornada de la competencia de Skate, que finalizará este miércoles en el mismo lugar. Por su parte, en el Ajedrez, la pilarense Diana Carmona, integrante de la Escuela Municipal de Ajedrez tuvo una durísima primera jornada. Ganó dos partidas, hizo tablas en otra y perdió la restante. Mañana tendrá otros dos compromisos y está en carrera por la clasificación.

En el Tenis de Mesa, Iñaki Beltrando debutó en la categoría Sub 18 Libre cayendo frente a Ensenada por 3 sets a 1, con parciales 11-6, 11-8, 3-11 y 11-8. Por su lado, el equipo de Futsal de la categoría Sub 16 masculino de la Escuela Secundaria N° 6 de Agustoni perdió por 5 a 2 frente a Rauch,

Tercera Edad

El martes también tuvo profusa actividad para los representantes pilarenses en las disciplinas deportivas de la categoría Adultos Mayores.

En el Newcom, el equipo de la categoría “A” (+60 años) perdió 2 sets a 1 frente a San Vicente, en tanto el elenco de la categoría “B” cedió 2 a 1 ante Trenque Lauquen. Por su lado, en el Truco, la pareja conformada por María Ojeda y Oscar Muñoz le ganó a Marcos Paz 40 a 26 y cedió frente a Tandil 40 a 25. Mañana seguirán compitiendo.

No hubo fortuna en el Tejo: El equipo masculino “A” integrado por Carlos Marchini y Oscar Sain, cayó 15 a 9 frente a Coronel Pringles, mientras que el elenco Mixto, conformado por Claudina Torres y Marcelino Luque cedió 15-13 ante San Martín.

La actividad de las Bochas entregó la alegría de la victoria del equipo masculino formado por Carlos Leiva y Gustavo Vargas, que superó por 10 a 1 al Partido de la Costa. La formación femenina que integran Ramona Ochoa y Norma Gutiérrez perdió 10 a 9 con General Pueyrredón.

La delegación de Pilar también tuvo la primera jornada de actividad en Orientación Masculina (Jorge Ruiz Díaz y Héctor Vitale), Sapo (Haydee Huisi) y Pentatlón (Guillermina Rojas y Silvia Paz).