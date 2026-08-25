El Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” y el Club Municipal Tribarrial albergaron el desarrollo de la Etapa Regional de Handball Femenino de los Juegos Bonaerenses, el certamen Deportivo y cultural más relevante de la provincial de Buenos Aires.

En esta oportunidad, la acción se circuncscribió a la modalidad Escolar Abierta y contó con la participación de los ganadores d elos 10 distritos que integran la Región 6.

Fueron dos jornadas de encuentro y alto nivel deportivo, en las que los representativos de Pilar dieron pelea frente a muy buenos conjuntos. Todos los campeones se clasificaron para disputar la instancia Inter Regional el 9 y 10 de septiembre en San Pedro.

“Fueron jornadas de mucho trabajo por parte de todo el equipo de Deportes y todo salió de la major manera. Es una alegría y un orgullo que Pilar sea el Municipio que organiza la mayor cantidad de Regionales y nno marca otra cosa que la ratificación del camino emprendido a comienzos de nuestra gestion a través de directivas y el apoyo constante del intendente Federico Achával”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

Uno por uno

En la categoría Sub 14, Pilar estuvo representado por el equipo del Instituto Parroquial, que llegó hasta la final, instancia en la que cedió frente a Mercedes por 19 a 5. El equipo dirigido por la profesora Paola Lucero formó con Parodi, Villarreal, Parra, Rodríguez, Reparaz, Segovia, Cordoni, Gómez, Miranda, Maran y Giuponi.

En el Sub 16, las locales también llegaron el encuentro decisivo y estuvieron a punto de dar la sorpresa frente a Chivilcoy, que finalmente se impuso por un ajustado 17 a 15. Nuestro distrito fue representado por el Instituto Nuestra Señora de Luján de Pilar, que tuvo en cancha a Brisa Gómez, Kiara Solán, Denisse Díaz, Oriana Rojas, Matilda Ramírez Bilbao, Daniela Esteche, Delfina Gómez, Candela Delicia, Kiara Mansilla, Julieta Abba, Martina Núñez y Tihara Quintana

Finalmente, en el Sub 18 el título fue para Chivilcoy, mientras que Pilar, representado por el Colegio Dickens de Del Viso, perdió en semis con Mercedes. Las nuestras formaron con Conde, Safi, Aguilar, Rizzi, Cava, Medina, Díaz, Zurita, Qudai y Becharonch.

Por su parte, la rama masculina disputó su Regional en Chivilcoy y Pilar estuvo representado por tres elencos del Colegio Dickens de Del Viso, que no lograron avanzar a la fase Inter Regional.

En la division Sub 14, el Dickens le ganó a Chivilcoy pero perdió ampliamente en semis con Luján. La escuadra Sub 16 superó por WO a San Andrés de Giles y luego cedió ante Chivilcoy, en tanto el Sub 18 cayó en su presentación frente a Mercedes.

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Sin voley

La Etapa Regional de Voley masculino se efectuó en la ciudad de Carmen de Areco y los representantes locales no lograron clasificar al Inter Regional.

En el Sub 14 nuestro municipio estuvo representado por el Instituto Verbo Divino, que perdió en su primer partido. El equipo estuvo conformado por Renzo Campos Sonnleitner, Bautista Fernández Sosa, Baltazar Cuccro, Francisco Obholz Mosca, Bautista Dacuez, Paco Gonzalo Martín, Mauricio Quispe Martínez, Bautista Videle, Lautaro Follis y Milo Aruzzo.

En el Sub 16 también fue de la partida el Instituto Verbo Divino, que cayó en su presentación. La escuadra la integraron Lucio Villalba, Máximo Leone, Bautista Hait, Francisco Zapata, Alejo Ortega Senovrsnik, Juan Pablo Ledesma Senovrsnik, Estefano Mas Martínez, Juan Pedro Landriel Misigoj, Cristian Llanes Pino y Valentín Fernández Espinoza.

Finalmente, en el Sub 18, la formación de la Escuela Secundaria N° 19 de Pilar cayó en su segundo compromiso frente a Carmen de Areco. En este elenco firmaron planilla Cristian Pescel, alistó a Bautista Guzmán, Mateo Schroeder, Joseph Zambrano, Fausto Arriola, Valentino Rael Da Rosa, Nehuén Flores y Thiago Arnal.