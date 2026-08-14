A pesar de las inclemencias del tiempo que complicaron el cronograma original y durante varias jornadas de intensa actividad, se llevó a cabo la Etapa Regional del Fútbol Playa de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

La competencia se desarrolló en la ciudad de Mercedes, donde se vieron las caras los equipos ganadores de los 10 distritos que integran la Región 6 del torneo.

Y en ese escenario, un conjunto de Pilar se coronó campeón de su categoría y avanzó a la instancia Inter Regional, que se celebrará entre el 9 y 10 de septiembre en San Pedro. El clasificado es el equipo femenino de la categoría Sub 18.

Puede interesarte

“El Fútbol Playa no para de crecer y es un clásico de los Juegos Bonaerenses. Y en ese marco, año a año, nuestros representantes dan muestras de ese crecimiento y suman buenos resultados en las diferentes etapas de la competencia. Felicitamos a todos nuestros chicos y chicas y a las que lograron pasar al Inter Regional, muchos éxitos en busca del pasaje a Mar del Plata”, señaló el director general de Deportes, Fernando Trillo.

Las que consiguieron su boleto al Inter Regional fueron las chicas de la categoría Sub 18 de Gauchitos Pilarica, que por segundo año consecutivo se consagraron en la Etapa Regional femenina celebrada en Mercedes, marcando claras diferencias con sus rivales

Las dirigidas por Roque y Magalí Benítez jugaron a un nivel estupendo y ratificaron en cancha su rótulo de candidatas. Las pilarenses superaron a Chivilcoy y a Carmen de Areco por WO y en la final derrotaron a General Rodríguez (había vencido a Mercedes en semifinales) por 4 a 1 para ser campeón. Los goles fueron de Ruth Rojas (2) y Camila Aguirre (2)

El equipo formó con Rosmery Núñez, Valeria Brest, Camila Aguirre, Betiana Alfaro, Delfina Retamar, Alma Valdez, Zaira Díaz, Kiara Pérez, Érika Pérez y Ruth Rojas. DT: Magalí y Roque Benítez.

Sin suerte

Por su parte, los tres conjuntos masculinos de Pilar que viajaron hasta Mercedes no corrieron con la misma fortuna y acabaron perdiendo y cerrando sus respectivas participaciones.

El equipo de la categoría Sub 14 del Club Social y Deportivo Rex de Presidente Derqui no pudo pasar del debut, en el que cedió por 3 a 0 frente a Chivilcoy. El equipo de nuestro distrito estuvo integrado por Ciro Angioi, Gennaro Torres, Axel González Bernal, Justino Mendoza, Joaquín Soto, Dylan Dietz, Ian Frías, Bayron Muñoz, Lautaro Arguello y Santino Pineda Acosta.

A su turno, la escuadra de la categoría Sub 18 Libre de Gauchitos Pilarica jugó buen partido, pero no pudo defender la corona conseguida el año pasado, al perder 2 a 1 frente a Chivilcoy.

El equipo dirigido por Roque Benítez formó con Dylan Amaya, Dylan Villalba, Joaquín Ortiz, Pedro Zúccaro, Gonzalo Báez, Nicolás Racedo, Agustín Ojeda, Thiago Muñoz, Valentín Patt y Ezequil Ibañez.