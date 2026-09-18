Desde los inicios de la competencia, allá por los albores de los década de los 90, el programa de los Juegos Bonaerenses incluye la disciplina Pesca y siempre ha sido un imán importante para participantes de todas las edades. Y este año no fue la excepción.

En el Club de Pescadores de Escobar, a la vera del Río Paraná de las Palmas, se concretó la Etapa Local de Pesca del certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires y la competencia definió a los representantes de Pilar en la próxima instancia del campeonato.

"Fueron varias horas de competencia, de encuentro y amistad. Todos los participantes disfrutaron de una jornada hermosa, la pasaron muy bien y muchos de ellos se dieron el gusto de realizar algunas capturas más que interesantes. Felicitaciones a todos los participantes y todo el éxito a los ganadores", destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

En la categoría Juveniles, el vencedor fue Gonzalo Rodríguez López, quien dejó atrás las ilusiones de numerosos chicos y chicas que le dieron un muy lindo marco a la jornada. Por su parte, en la divisional Adultos Mayores, el ganador fue Gerardo Astorga.

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Los campeones representarán a nuestro distrito en la Etapa Regional, que se concretará en el mismo lugar y con la organización de Pilar el próximo viernes 25 de septiembre. Allí, nuestros pescadores se medirán con los ganadores de Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Carmen de Areco, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco.

Sin Padel

Durante este viernes en Carmen de Areco se efectuó la Etapa Regional de Padel, una disciplina que sigue en continuo crecimiento y un nivel superlativo.

En ese marco y frente a los campeones de los 10 distritos que integran la Región 6, los representantes de Pilar tuvieron buenas actuaciones aunque no consiguieron clasificarse a la Final Provincial.

En el Sub 14 femenino participaron Isabella y Paloma Pérez Lacuadra, mientras que en el cuadro masculino lo hicieron las duplas Facundo Zelaya y Thomas Reines Ochoa (Sub 14) y los hermanos Pedro y Felipe Veiras (Sub 16).